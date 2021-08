‘Binnen tien jaar werken in meeste magazijnen geen mensen meer’

Stow, de West-Vlaamse wereldspeler in industriële rekken voor magazijnen, focust almaar meer op robotisering. Het neemt een meerderheidsbelang in de Duitse roboticastart-up Raiser. 'We evolueren naar dark warehouses, die letterlijk donker zijn omdat er enkel nog robots werken. Ze zullen zelfs niet meer te betreden zijn door mensen.'

'We werken aan iets geweldigs', staat op de website van Raiser Robotics. Het doelt op de e.scala. Dat is een autonome, op batterijen aangedreven shuttle die kartonnen dozen en plastic bakken uit magazijnrekken kan halen. De e.scala ‘klimt’ daarvoor tegen profielen op de rekken omhoog, en brengt de doos naar de orderpicker. Het toestel, niet groter dan 50 op 40 centimeter, is net klaar om op de markt te komen.

Enter Stow, een van de drie grote stalenrekkenproducenten ter wereld voor de industrie en de logistiek, en de grootste in Europa. Het bedrijf uit Spiere-Helkijn, met klanten als IKEA, Zalando en Amazon, neemt een meerderheidsbelang in Raiser, in 2019 opgericht door CEO Rainer Buchmann. 'Dit is een mijlpaal voor ons', zegt de enthousiaste Stow-topman Jos De Vuyst, die – op een pauze van enkele jaren na – al 30 jaar voor het bedrijf werkt en het zag groeien van een kleine familiale kmo met 2 miljoen euro omzet in de jaren 80 naar een mastodont van 614 miljoen in 2019.

De (gedeeltelijke) overname is relatief klein in omvang, maar groot qua strategische impact. Stow, dat in 2018 voor 85 procent in handen kwam van de Amerikaanse private-equityreus Blackstone, is vooral geïnteresseerd in de Duitse start-up omdat die de mensen, de technologie en de patenten in huis heeft om de logistieke flow in een magazijn te automatiseren. Die trend van automatisering houdt de wereld van e-commercelogistiek in de ban, sinds de steile klim van e-commerce tijdens de coronalockdowns.

Mens als zwakste schakel

‘De online verkoop is geëxplodeerd en blijft groeien. Op piekmomenten kreunen zelfs de grootste en meest geavanceerde magazijnen van het moment onder de druk', zegt De Vuyst. 'Daarbij is de mens de zwakste schakel – die viel bijvoorbeeld uit door ziekte tijdens de pandemie. Bovendien zullen er in de toekomst te weinig handen zijn om alle pakjes te picken, en stijgen de arbeidskosten in Noord-Amerika en West-Europa.'

Zelfs voor de meest complexe handelingen, het samenstellen van één bestelling met meerdere producten, worden volop robots ontwikkeld, gebaseerd op cameradetectie en artificiële intelligentie. Ook daar kijken we naar. Jos De Vuyst CEO Stow

'Dat betekent dat grote, en steeds vaker ook kmo's, op zoek zijn naar manieren om de hele logistieke keten in hun magazijnen te automatiseren. Zelfs voor de meest complexe handelingen, het samenstellen van één bestelling met meerdere producten, worden volop robots ontwikkeld, gebaseerd op cameradetectie en artificiële intelligentie. Ook daar kijken we naar.’

Het maakt dat het West-Vlaamse bedrijf evolueert van een pure rekkenbouwer naar een automatiseringsbedrijf. ‘Binnen tien jaar werken in het merendeel van de magazijnen geen mensen meer, verwacht ik. Ook de orderpicker zal verdwijnen. We evolueren naar dark warehouses, die letterlijk donker zijn omdat er enkel nog robots werken. Ze zullen zelfs niet meer te betreden zijn door mensen, omdat ze brandveilig worden gemaakt door het zuurstofgehalte heel laag te maken. Dat is trouwens al het geval in een aantal hoogbouw diepvriesmagazijnen.’

Ja, we willen nog steeds de grootste rekkenbouwer ter wereld worden, maar de ratio gebiedt ons nu te focussen op nieuwe innovatieve producten. Alleen al daardoor kunnen we de komende jaren groeien naar 1 miljard euro omzet. Jos De Vuyst CEO Stow

Naar 1 miljard euro omzet

Door de automatiseringstrend groeit Stow nu al in een rotvaart, na een terugval in het coronajaar 2020 (-18 % omzet). ‘In het eerste halfjaar van 2021 hebben we voor 450 miljoen euro orders binnengehaald. We kunnen de vraag naar onze Atlas 2D niet bijhouden', zegt De Vuyst, die zijn bedrijf omschrijft als een 'rack star'.

Stow ontwikkelde zelf de Atlas 2D, een transportplatform om vanuit meerdere verdiepingen van geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen palletten in en uit rekken te halen. Het werkt aan een driedimensionele versie van die Atlas-shuttle, die zich ook in de hoogte langs de rekken kan verplaatsen. De e.scala en Atlas vullen elkaar volgens Stow mooi aan.

Schermvullende weergave De e.scala, een autonome shuttle die dozen uit magazijnrekken kan halen.

'Het nieuwe productiegebouw dat we begin dit jaar voor de Atlas opgezet hebben, is volop in gebruik. We hebben al voor tientallen miljoenen 2D-shuttleprojecten verkocht. Zodra de 3D-versie en de e.scala op de markt zijn, gaan we ervan uit dat de automatiseringsdivisie binnen enkele jaren groeit naar 300 tot 400 miljoen euro omzet. Daarvoor hebben we een aparte entiteit, Stow Robotics, opgericht, waarin we ook Raiser onderbrengen.’

Door de snelle groei zijn de plannen om in de VS een rekkenfabriek over te nemen even ‘niet prioritair’. Stow wou aanvankelijk naar een omzet van 1 miljard door behalve met verkoopkantoren ook met een fabriek in Noord-Amerika aanwezig te zijn. Twee concurrenten, het Spaanse Mecalux en het Duitse Schafer, zijn er al volop actief. De markt is net als de Europese 3 miljard euro waard, maar hinkt achterop in logistieke innovatie. ‘Ja, we willen nog steeds de grootste rekkenbouwer ter wereld worden, maar de ratio gebiedt ons nu te focussen op nieuwe innovatieve producten. Alleen al daardoor kunnen we de komende jaren groeien naar 1 miljard euro omzet.’