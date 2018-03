Bpost-CEO: 'Retroactieve kortingen zijn normaal'

Bpost-CEO Koen Van Gerven is niet onder de indruk van alle kritiek die het bedrijf kreeg over een mail waarin het aan leveranciers retroactief geld terugvroeg. 'Spend management is overal', aldus Van Gerven in een gesprek met De Tijd.

Van Gerven kreeg onlangs felle kritiek omdat hij in een mail retroactief geld terugvroeg aan zijn leveranciers. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) noemde het 'een ongehoorde praktijk'. Anderen noemden het ‘chantage’ en ‘boertig’.

Van Gerven is niet echt onder de indruk, blijkt uit een interview met De Tijd naar aanleiding van de tegenvallende jaarcijfers van Bpost . ‘Ik was een beetje verrast door de reacties. Je ziet onze uitdagingen. We kijken naar onze kosten en alles wat met aankopen te maken heeft. We namen die maatregel ook al in 2009. Eerlijk: het is common practice. Je ziet het ook in andere omgevingen en het is niet omdat je niet terugstort, dat je niet meer mag leveren bij ons.'

'Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo (Open VLD) heeft in het parlement correct geantwoord: hij had het eerder met een brief gedaan dan via mail. Ik moet zeggen dat ik sympathie heb voor die opmerking (lacht).'