Bpost-CEO Van Avermaet zet uitzichtloze lijdensweg voort

Terwijl andere postbedrijven in Europa scoren dankzij de pakjesboom, worstelt Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet met kartelonderzoeken, zwakke resultaten en wantrouwen langs alle kanten. Maar de verdeelde raad van bestuur houdt de CEO voorlopig de hand boven het hoofd.

Hoe lang blijft Jean-Paul Van Avermaet nog CEO van Bpost ? Die vraag klinkt luider dan ooit na een nieuwe rampweek. Terwijl andere postbedrijven in Europa profiteren van de boom van de onlinehandel, bracht Van Avermaet dinsdagavond magere jaarresultaten naar buiten.

Van Avermaet moet het postbedrijf dringend weer op de rails zetten. Maar de CEO heeft momenteel andere zorgen. De Belgische en Amerikaanse concurrentiewaakhonden voeren een onderzoek naar mogelijke kartelvorming bij zijn oud-werkgever G4S. Het beveiligingsbedrijf, waarvan Van Avermaet de Belgische tak leidde, zou illegale afspraken hebben gemaakt met concurrenten in ons land.

Dat Van Avermaet nog altijd in de CEO-stoel zit, dankt hij aan de verdeeldheid en besluiteloosheid van de raad van bestuur. Ondanks zijn makke verdediging, waarbij hij zijn verklaringen moest aanpassen, besliste de raad in oktober 'voorlopig' geen externe zoektocht naar een opvolger op te starten. Dat blijkt uit het recente jaarverslag van het beursgenoteerde bedrijf.

Opvallend was dat twee van de tien bestuurders daarbij een 'afwijkende mening' formuleerden. 'Er is inderdaad dissidentie over de positie van Jean-Paul Van Avermaet, maar de grote meerderheid van de raad van bestuur blijft haar vertrouwen in hem behouden', bevestigde federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) donderdag in de VRT-uitzending Villa Politica.

De minister vindt dat de raad van bestuur over het lot van de CEO moet beslissen. 'Ik volg de raad van bestuur', zei ze. De Sutter zet daarmee het beleid voort van haar voorgangers Philippe De Backer en Alexander De Croo (beiden Open VLD), die het postbedrijf wilden bevrijden van politieke inmenging. Als groene minister kan De Sutter moeilijk interveniëren bij het postbedrijf, dat voor 51 procent in handen is van de Belgische staat. Critici betwisten dat: de Belgische staat heeft Van Avermaet immers benoemd als bestuurder bij Bpost, wat een voorwaarde was om hem CEO te maken.

Dissidenten

Door de afwachtende houding van De Sutter belandt de bal opnieuw in het kamp van de verdeelde raad van bestuur. Terwijl de dissidenten de positie van de CEO onhoudbaar vinden, houden vooral de leden van het remuneratiecomité, die Van Avermaet indertijd verkozen, hem de hand boven het hoofd. 'Een (zeer) brede meerderheid van de raad heeft zijn steun aan meneer Van Avermaet bevestigd om de doelen van het bedrijf te realiseren', reageerde voorzitter François Cornelis donderdag.

Van Avermaet, die niet wilde reageren, is alleszins niet van plan een stap opzij te zetten. De CEO is er heilig van overtuigd dat hem geen schuld treft in het kartelverhaal. Zolang Van Avermaet niet in staat van beschuldiging wordt gesteld, lijkt de raad hem officieel te steunen. Maar er wordt wel degelijk rekening mee gehouden dat het kartelonderzoek negatief uitdraait voor hem. 'Ik blijf de boodschap krijgen dat ze geen elementen hebben om het vertrouwen in de CEO op te zeggen', zei De Sutter donderdag.

De minister hamerde wel op de 'imagoschade die Bpost daardoor blijft ondergaan'. Op de hoofdzetel van Bpost is de sfeer onder het vriespunt gezakt. Volgens De Standaard verliet de voorbije weken opnieuw een handvol hoge kaderleden het bedrijf, deels uit onvrede met Van Avermaet. Er circuleren klachten over een gebrek aan leiderschap, onbereikbaarheid door de voorbereiding van zijn verdediging in de kartelonderzoeken en het uitstellen van belangrijke beslissingen.

Daadkracht

Zo vertelde de CEO woensdag aan analisten dat hij pas in de tweede helft van het jaar naar de raad van bestuur is gestapt met het plan Delta, waarmee Bpost het postgebeuren in België vanaf 2022 wil heruitvinden. Door het lopende onderzoek in de VS reisde Van Avermaet al een jaar niet meer naar Noord-Amerika, waar Bpost een derde van zijn omzet draait. 'De man wil daadkracht uitstralen, maar iedereen ziet dat zwaard boven zijn hoofd hangen en denkt: zit jij hier volgende week nog?', zegt een oud-werknemer. 'Er is rust nodig, en die komt niet.'

