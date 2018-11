Bpost-CEO hoopt op sterk vierde kwartaal

SOCIAAL CONFLICT

Van Gerven zei op de conference call dat hij zo vlug mogelijk een oplossing hoopt te bereiken voor het sociale conflict met de bonden. ‘We hebben maandag gesprekken gehad over wat zij ‘moeilijke werkomstandigheden’ noemen en dat overleg was positief. We hebben hen gezegd dat we al inspanningen hebben gedaan om mensen aan te trekken en dat we er nog meer gaan doen.

'Tegelijk hebben we ook duidelijk gemaakt dat we ons model moeten aanpassen', vervolgt de CEO. 'Maar ik ben er zeker van dat we op korte termijn, maar ook op lange termijn, tot een oplossing komen. Deze actie is niet goed voor het personeel, voor Bpost en voor onze klanten’.

Van Gerven noemt de impact van de acties, die normaal een week duren, op de resultaten van dit jaar ‘beperkt’.

Om de stijgende personeelkosten in ons land onder controle te houden heeft Van Gerven een paar aandachtspunten op papier gezet. Bij de verbetering van de werking van het postsorteercentrum is er 'vooruitgang' geboekt. Een ander verhaal bij het hoge absenteisme: 'Daar hebben we nog enkele noten te kraken’.