Bpost-CEO ruilt gul dividend voor sociaal engagement

Landelijke postkantoren die eten verkopen en burgers die thuis een afhaalpunt voor hun buurt openen. De nieuwe Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet beklemtoont de sociale rol van het postbedrijf en jaagt beleggers de gordijnen in met een zuiniger dividend.

Voor Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet was 2020 een bijzonder dol jaar. Enkele weken na zijn aantreden als CEO werd het Belgische postbedrijf overrompeld door de lockdown. In juni wankelde Van Avermaets stoel toen bekend raakte dat hij als toenmalige topman van het beveiligingsbedrijf G4S mogelijk illegale prijsafspraken met concurrenten maakte. En de voorbije weken haperde de pakjesmachine van het bedrijf opnieuw door de gigantische run op onlinewinkels. 'Bpost kan het niet aan', klonk het.

Op de tweejaarlijkse beleggersdag deed Van Avermaet dinsdag eindelijk zijn nieuwe strategie voor Bpost uit de doeken. Zijn boodschap was duidelijk: de sociale rol primeert op de portefeuille van de aandeelhouders. Bpost, dat tot voor kort elk jaar bijna zijn volledige nettowinst weggaf, keert voortaan nog maximaal de helft van zijn winst uit. Het royale dividend van 1,31 euro bruto dat de voorbije jaren naar de aandeelhouders vloeide, inclusief de Belgische overheid, is verleden tijd. Beleggers straften Van Avermaet af voor zijn zuinige politiek. Het aandeel Bpost ging dinsdag 10,4 procent achteruit.

'De verwachtingen lagen misschien hoger, maar als je kijkt naar onze plannen is dit het juiste dividend', zegt Van Avermaet in een gesprek met De Tijd. Volgens de CEO is de maatregel noodzakelijk om Bpost om te vormen van een klassiek brievenbedrijf tot een 'omnicommercespeler', die pakjes verdeelt tot in de VS. 'Bpost staat voor een grote transformatie. We moeten een versnelling maken in innovatie en digitalisering. Zonder centen gaat dat niet lukken. Bovendien willen we meer aandacht besteden aan onze sociale rol. We willen investeren in het klimaat en in een correcte dienstverlening, en ook mensen in de maatschappij helpen die het moeilijk hebben.'

42 procent van de Belgische bevolking is niet mee met de digitalisering. Bpost wil die mensen begeleiden. Jean-Paul Van Avermaet CEO Bpost

U stelt voor dat postkantoren in landelijke gebieden zich omvormen tot een one stop shop, die ook voeding en andere producten verkoopt. Wordt het postkantoor dan een Bpost-supermarkt waar we bier en cola kunnen kopen?

Jean-Paul Van Avermaet: 'Nee, onze kantoren worden geen supermarkt. Ik denk eerder aan impulsaankopen. Maar het gaat mij vooral over de dienstverlening. Fysieke verkooppunten worden almaar minder talrijk. 42 procent van de Belgische bevolking is niet mee met de digitalisering. Bpost wil die mensen begeleiden. Zo zou je bijvoorbeeld in een postkantoor documenten kunnen printen of scannen. We kunnen ons netwerk ook voor andere diensten gebruiken. Door de lockdown leven mensen meer en meer weg van elkaar. Wij willen de connectie behouden.'

Komt die nadruk op het sociale aspect er onder druk van uw nieuwe voogdijminister Petra De Sutter (Groen), of is dat uw eigen stokpaardje?

Van Avermaet:: (grijnst) 'Dat is toeval, een meeting of the minds. We werken al sinds begin dit jaar aan de nieuwe strategie. Bij mijn kennismaking met Bpost heb ik vastgesteld dat de sociale rol enorm leeft in dit bedrijf. Medewerkers vroegen om daar meer mee te doen. We hebben onze strategie niet aangepast toen de nieuwe federale regering begon. Maar de regering en de nieuwe minister zijn het idee genegen.'

Digitalisering staat hoog op de agenda. U wilt dat de Bpost-app binnen twee jaar 5 miljoen gebruikers heeft, vijf keer meer dan vandaag. Welk potentieel heeft zo'n app?

Van Avermaet: 'We willen al onze dienstverlening in één app onderbrengen. We willen niet zo ver gaan om ook voetbalmatchen te tonen (zoals in de app van KBC, red.). Maar ik zie wel andere voorbeelden die we met externe partners kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten al onze briefproducten een digitale component krijgen. Bijvoorbeeld via een digitale code, waardoor mensen geen postzegels meer op hun brief moeten kleven maar dat zelf doen.'

De postzegel is dood?

Van Avermaet: 'Nee, die is nog erg populair. U zou ervan versteld staan hoeveel mensen nog postzegels gebruiken en verzamelen. We gaan voor fygitale oplossingen, een combinatie van digitaal en fysiek. Zoals de postzegels die klanten online met een eigen foto kunnen aanmaken.'

Bpost moet voor u een betrouwbare gids worden. Maar de voorbije weken wisten klanten niet of en wanneer ze hun bestelde pakje zouden ontvangen.

Van Avermaet: 'Bpost is transparanter dan andere bedrijven over wat dagelijks bij ons gebeurt. Pakjes die bij ons toekomen, worden maximaal twee tot drie dagen later thuisbezorgd. Retailers hebben klanten beïnvloed om vroeger te bestellen. Mensen hadden schrik dat winkels niet meer zouden openen voor kerst en wilden snel spullen bestellen. Vorige week hebben we in een dag 660.000 pakjes bezorgd, een record. Dan kan het mislopen bij een paar.'

Binnen 12 of 24 uur overal in dit land pakjes thuis leveren... Mensen hebben dat recht natuurlijk, maar we kunnen toch vragen stellen bij de ecologische voetafdruk daarvan. Jean-Paul Van Avermaet CEO Bpost

Heeft Bpost de situatie nu onder controle?

Van Avermaet: 'De grootste piek ligt altijd in de dagen na Black Friday, vorige week dus. Het blijft druk maar de zwaarste periode is achter de rug. Bij de heropening van de winkels zagen we dat er minder elektrotoestellen en grotere goederen zijn besteld. De rest bleef stabiel op een hoog niveau.'

Wat is de oplossing op langere termijn?

Van Avermaet: 'Pakjesautomaten moeten de duurzaamheid van e-commerce verbeteren. Binnen de 12 of 24 uur overal in dit land pakjes thuisleveren... Mensen hebben dat recht natuurlijk, maar we kunnen toch vragen stellen bij de ecologische voetafdruk daarvan.'

Bpost lanceerde onlangs in Mechelen een pilootproject rond emissievrije bezorging in het stadscentrum. Bent u dat ook elders van plan?