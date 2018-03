Bpost-baas verslikt zich in Radial

Bpost kampt met problemen bij het vorig jaar overgenomen Amerikaanse Radial. De forse daling van de brievenpost zal dit jaar een impact hebben op de brutobedrijfswinst.

Topman Koen Van Gerven kreeg vorig jaar nogal wat kritiek toen hij 700 miljoen euro - twaalf keer de brutowinst - op tafel legde voor het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial. Met de overname - de grootste in de geschiedenis - komt Bpost terecht in de hypercompetitieve wereld van de Amazons en Alibaba’s van deze wereld. Er heerste veel scepsis en de sceptici lijken gelijk te krijgen.

De overname van Radial loopt niet zoals verwacht, vertelde Van Gerven gisteren bij de bekendmaking van de jaarresultaten. Vorig jaar droeg Radial - dat in november werd geconsolideerd - 17 miljoen euro brutobedrijfswinst bij tot de groep. Dit jaar - een volledige consolidatie - zal dat niet meer zijn. Van Gerven had minstens op het dubbele gemikt. Radial verliest klanten en de medische kosten - het health plan - van de 6.700 werknemers lopen hoger op dan verwacht. ‘Radial wordt dit jaar een van mijn uitdagingen’, zegt Van Gerven. ‘Ben ik in paniek? Totaal niet. De motor is goed. Maar Radial moet klantgerichter worden en de productiviteit moet omhoog. Er is dus werk aan de winkel.’

Van Gerven beloofde vorig jaar dat Radial tegen 2020 zou bijdragen tot de winst van Bpost, maar dat komt op de helling. ‘Ik heb geen elementen om daarop terug te komen, maar we komen in het tweede kwartaal met een langetermijnupdate voor de hele groep.’

Verlieslatende fabrieken

Plannen om het Radial-businessplan uit te rollen in de Benelux worden wel op de lange baan geschoven. ‘Radial wou de twee verlieslatende fabrieken in Europa sluiten, maar dat doen we niet. Als we ooit plannen hebben om via Radial meer aanwezig te zijn in Europa, zou het dwaas zijn. Het blijft onze ambitie om hier te groeien maar er zijn geen concrete plannen.’

Van de kritiek op ons initiatief om geld terug te vragen van onze leveranciers, lig ik niet wakker. Koen Van gerven CEO Bpost

Van Gerven toonde zich voor de rest tevreden over 2017. ‘We verstuurden 28 procent meer pakjes en dit jaar verwachten we opnieuw een volumegroei met twee cijfers. Met Radial hebben we opnieuw een ‘ijsberg’ gevonden die ons op lange termijn moet doen overleven.’

2017 noemt hij een scharnierjaar. ‘Voor het eerst halen we meer dan 3 miljard euro omzet. Voor het eerst ligt het aandeel van brievenpost in de totale omzet lager dan 50 procent, 45 procent om exact te zijn . Het belangrijkste stuk van het bedrijf is nu ‘niet-brieven’. We worden een ander soort beest. Ik voel dat we aan het vervellen zijn als een slang. Spijtig genoeg vergt die vervelling tijd en doet ze soms pijn.’

In het vierde kwartaal daalde de brievenpost van Bpost met 6,4 procent. ‘Dat is veel. En meer dan de andere trimesters. We voelen dat de val van de brievenpost versnelt. Daarom voorzien we voor dit jaar voor het eerst een daling van 7 procent. Dat zal onze resultaten voor dit jaar beïnvloeden.’

Bpost boekte vorig jaar 598 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda). ‘In 2018 geven we een vork tussen 560 en 600 miljoen. Alles zal ervan afhangen of de brievenpost met 7 procent daalt of niet.’

Postzegelprijs

Bpost slaagde er niet in om de 20 miljoen omzetverlies die het leed omdat het vorig jaar de postzegelprijs niet mocht verhogen - dit jaar mag het wel - volledig te compenseren. Dat had te maken met transformatieproblemen bij het eind 2016 overgenomen Ubiway (ex-Lagardère) dat krantenwinkels uitbaat. Van Gerven hoopt dat hij in 2019 opnieuw de postzegelprijs mag verhogen.

Van Gerven kreeg onlangs felle kritiek omdat hij in een mail retro-actief geld terugvroeg van zijn leveranciers. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) noemde het een ongehoorde praktijk. Anderen noemden het ‘chantage’ en ‘boertig’. Van Gerven: ‘Ik was een beetje verrast door de reacties. Je ziet onze uitdagingen. We kijken naar onze kosten en alles wat met aankopen te maken heeft. We namen die maatregel ook al in 2009. Eerlijk: het is common practice. Je ziet het ook in andere omgevingen en het is niet omdat je niet terugstort, dat je niet meer mag leveren bij ons. Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo (Open VLD) heeft in het parlement correct geantwoord: hij had het eerder met een brief gedaan dan via mail. Ik moet zeggen dat ik sympathie heb voor die opmerking (lacht). Spend management is overal. In plaats van te zeggen dat het mag niet, zou men beter aan sommige bedrijven zeggen dat ze er ook aan beginnen. Dus de volgende keer doe ik het met een brief. Absoluut. Het was woede van een dag. Ik lig er niet wakker van. Het is een rimpeling op de oceaan.’