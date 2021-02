Bpost bant oude postzegels vanaf 2023

Postzegels in Belgische frank of euro zijn vanaf 2023 niet meer geldig. Dat blijkt uit het ontwerp van een nieuw Koninklijk Besluit.

Slecht nieuws voor filatelisten die oude zegels op hun brieven blijven kleven. Postzegels in Belgische frank of euro zijn vanaf 1 januari 2023 niet meer geldig. Dat blijkt uit een ontwerp van een nieuw Koninklijk Besluit betreffende de postdiensten. De maatregel maakt een eind aan de onbeperkte geldigheidsduur die ongestempelde postzegels sinds 1961 kennen.

Bpost geeft al jaren geen postzegels in euro meer uit. Belgen kunnen enkel nog postzegels zonder vaste waarde (prior of non-prior) kopen. Maar het bleef mogelijk brieven te versturen met oude postzegels in euro of franken.

Het controleren van die oudere postzegels is complex en kostelijk voor Bpost omdat ze niet meer herkend worden door de sorteermachines en dat dus manueel moet gebeuren. Veerle Van Mierlo Woordvoerster Bpost

Bpost steunt de afschaffing van de oneindige geldigheidsduur. 'Het controleren van die oudere postzegels is complex en kostelijk voor Bpost omdat ze niet meer herkend worden door de sorteermachines en dat dus manueel moet gebeuren', zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. 'Bovendien vertraagt dat de verzending.' Volgens de postwaakhond BIPT leiden de oude postzegels ook tot talrijke fraudegevallen.

Filatelisten

Onduidelijk is hoeveel ongestempelde postzegels in euro of frank nog in Belgische lades liggen. 'De postzegels in frank of euro die nu nog circuleren, zijn postzegels van filatelisten die gestopt zijn met hun hobby of van mensen die postzegels als erfenis hebben ontvangen, die er niet in geïnteresseerd zijn en die tot de vaststelling komen dat de zegels minder waard zijn dan de waarde vermeld op de zegel', zegt Ivan Van Damme, voorzitter van de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen.

De postzegels in frank of euro die nu nog circuleren, zijn postzegels van filatelisten die gestopt zijn met hun hobby of van mensen die postzegels als erfenis hebben ontvangen en die er niet in geïnteresseerd zijn. Ivan Van Damme Voorzitter Landsbond van Postzegelkringen

'Vooral in de jaren 50 en 60 begonnen veel mensen postzegels te verzamelen', vertelt Van Damme. 'Men vond dat een goede belegging en sommigen kochten drie, vier of vijf maal alle uitgiften, naargelang het aantal kinderen. Van één en dezelfde postzegel ging de oplage soms tot 1 miljoen. Vandaag zijn die mensen gestopt met verzamelen of gestorven, en komen de zegels op de markt via de erfgenamen. Er zijn er echter zoveel dat de waarde daalt voor de handelaar.' Door het enorme aanbod worden postzegels in frank momenteel verkocht aan 25 tot 40 procent van de eigenlijk waarde van de zegel. Daarom kleven bezitters liever oude postzegels op een brief dan ze voor minder geld te verkopen.