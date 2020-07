Bpost blaast pakjesautomaten nieuw leven in

Bpost wil in de Mechelse binnenstad 50 nieuwe pakjesautomaten plaatsen om de distributie te vergroenen. Na een trage opstart wil het postbedrijf het aantal lockers dit jaar verdubbelen.

In het centrum van Mechelen verschijnen de komende weken 50 nieuwe pakjesautomaten. Bpost demonstreerde gisteren hoe burgers een pakket via hun smartphone uit een van de tien vakjes kunnen halen.

Het postbedrijf installeert de kleine groene toestellen op 400 meter van elkaar. 'We plaatsen de automaten op slipperafstand', zegt Catherine De Baets van Bpost. 'Mensen moeten bij wijze van spreken op hun pantoffels hun pakje kunnen afhalen in een locker of een postpunt. Ons doel is ze dat niet doen met de auto, maar te voet of per fiets.'

De Mechelse automaten passen in een ambitieus plan van Bpost. Het postbedrijf wil zijn distributie in de lokale binnenstad tegen 2022 volledig emissievrij organiseren. Zo maakt Bpost voor leveringen gebruik van elektrische cargofietsen en colibussen (bestelwagentjes).

Daarnaast moedigt Bpost aan online aan te geven waar de postbode pakjes mag achterlaten, bijvoorbeeld in een postkantoor, postpunt of automaat. Zo moeten de bezorgers minder vaak stoppen en kan het bedrijf de pakjesstromen beter bundelen. 'We willen dat mensen geen excuus meer hebben om absoluut een thuislevering te willen', klinkt het.

Cubee

Bpost trekt al jaren de kaart van de pakjesautomaten. In 2011 huldigde toenmalig CEO Johnny Thijs de eerste exemplaren in Brussel en Zaventem in. Na een trage start zette Bpost in 2016 een samenwerking met het Nederlandse bedrijf De Buren op. Bpost nam toen een participatie van 51 procent in de logistieke speler en droomde van 1.000 onbemande afhaalpunten.

270 Pakjesautomaten Bpost heeft 270 pakjesautomaten in België.

Maar de samenwerking met De Buren liep moeilijk, inclusief kinderziektes. Het systeem draaide lange tijd in de soep als een klant de deur van een locker liet openstaan. Na enkele verliesjaren trok Bpost zich terug uit De Buren.

In 2017 herlanceerde Bpost zijn automaten onder de naam Cubee. Tegen eind 2018 wilde het postbedrijf zijn netwerk van 150 automaten in tank- en treinstations uitbouwen tot 450 stuks. Dat aantal is nog altijd niet gehaald. ‘Eind 2019 had Cubee 241 automaten’, zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. ‘Dat staat gelijk aan 15.000 lockers.'

Concurrentie

Bpost heeft nog altijd grote plannen met de automaten. Eind 2020 wil het postbedrijf, dat de naam Cubee vorige maand afschafte, op 360 exemplaren afklokken. Volgens Bpost werden in 2019 meer dan 1 miljoen pakjes via een automaat geleverd. Dat aantal moet dit jaar verdubbelen. Dat de lockers 24/7 beschikbaar zijn, trekt burgers aan.

Procentueel maken de Belgen amper gebruik van de automaten. Volgens het Observatorium van de postregulator BIPT werd in 2018 slechts 1 procent van alle pakjes in een automaat geleverd. 87 procent van alle pakketten wordt aan huis of op de werkplaats bezorgd. De rest bij een postpunt.

Voor de verdere expansie rekent Bpost op zijn concurrenten. Het beursgenoteerde postbedrijf kondigde kort na de lancering van Cubee trots aan dat ook het Franse DPD en het Britse GLS de automaten mochten gebruiken. Later trad ook DHL toe tot het netwerk. Al is het logo van DPD alweer van de automatenwebsite verdwenen. ‘Door enkele technische kwesties is het nooit tot een volledige implementatie gekomen’, bevestigt DPD.