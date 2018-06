Bpost-bonden ongerust over besparingen

Of hij bang is voor gedwongen ontslagen? Nyns: 'Het personeel is natuurlijk ongerust, want er kan volgens hen niet meer worden geherstructureerd. Maar we zullen er alles aan doen om die te vermijden. Nu is er een akkoord dat er tot eind 2018 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Nu al wil Van Gerven de poets- en restaurantactiviteiten en een deel van de call centeractiviteiten outsourcen. Dat gaat over 400 tot 450 mensen. Dat zou gespreid worden over 2019 en 2020. Maar de onderhandelingen daarover zijn nog niet gestart en we willen onder geen beding gedwongen ontslagen want nu zijn bij Bpost 400 vacatures. Het belooft dus een warm najaar te worden.'