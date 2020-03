Bpost botst op overvolle brievenbussen

De sluiting van veel bedrijven als gevolg van de coronacrisis stelt de postbodes van Bpost voor een opmerkelijk probleem. 'We merken dat heel wat brievenbussen van kmo’s overvol zitten omdat bedrijven die tijdelijk sluiten hun bus vergeten leeg te halen', meldt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. 'Dat veroorzaakt bij ons problemen met de bedeling.' Bpost lanceert een oproep naar bedrijven om hun brievenbussen te legen of hun post tijdelijk door te laten sturen naar een ander adres.

Volgens het Nederlandse postbedrijf stijgt het aantal onlinebestellingen in Nederland en België sterk, omdat mensen thuisblijven en winkels gesloten zijn. Door het grote aantal bestellingen, de impact van de maatregelen zoals social distancing en contactloze bezorging, en het hogere ziekteverzuim is er kans op plaatselijke vertraging bij de pakjesbezorging. Volgens een woordvoerster van PostNL België wordt maar een erg klein percentage van het totale aantal pakketten niet tijdig geleverd. 'Voor het overgrote deel van de pakjes is er geen probleem.'