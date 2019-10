Bpost-dochter Radial verliest topman

Pierre Winand, de topman van de Amerikaanse Bpost-dochter Radial, verlaat het bedrijf onverwacht.

Dat kondigt Bpost vrijdagavond aan. Winand verlaat het bedrijf om familiale redenen.

Met Pierre Winand verliest het Belgische postbedrijf een van zijn steunpilaren. De Luikse cijferaar verhuisde in 2006 van de brouwer AB InBev naar Bpost om financieel directeur te worden. In 2013 noemde toenmalig CEO Johnny Thijs hem in Trends de 'beste CFO van het land'.

Maar in 2015 sloeg Winand de deur dicht. Hij werd financieel directeur bij de Nederlandse ChemicaInvest Holding.

Radial

Twee jaar geleden haalde CEO Koen Van Gerven Winand terug. Hij stuurde de oudgediende naar de VS, waar hij niet veel later het zorgenkind Radial opnieuw op de rails moest zetten.

700 miljoen kostkaartje Bpost betaalde in 2017 700 miljoen euro voor het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial.

Na de mislukte overname van PostNL kocht Bpost het Amerikaanse e-commercebedrijf in 2017 voor 700 miljoen euro. Maar na de overname bleek snel dat het bedrijf vierkant draaide en massaal klanten verloor. 'Radial was commercieel dood', gaf Van Gerven toe op de algemene vergadering van Bpost. De malaise bij Radial liet zich ook voelen in de tegenvallende resultaten en de kelderende beurskoers van Bpost.

Winand was bij Bpost hoofd van de afdeling Noord-Amerika, die naast Radial ook de dochters Landmark Global, Apple Express, The Mail Group en FDM omvat. De manager was zo verantwoordelijk voor een omzet van 1,1 miljard euro, of 30 procent van het totaal.

Carrousel

Met het vertrek van Winand draait de personeelscarrousel van Bpost nog een rondje meer. CEO Koen Van Gerven kondigde deze zomer aan dat hij in februari geen kandidaat meer is voor een nieuwe termijn.