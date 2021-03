Bpost dreigt met schadeclaim tegen G4S, ex-werkgever van posttopman

Bpost wil een schadevergoeding eisen van G4S als de oud-werkgever van topman Jean-Paul Van Avermaet schuldig blijkt aan prijsafspraken in België.

De jaarresultaten van Bpost zijn mager en de onvrede in de raad van bestuur en het topmanagement groeit, bleek deze week. Daarbovenop heeft CEO Jean-Paul Van Avermaet nog een vervelend probleem. Bpost dreigt Van Avermaets vorige werkgever G4S een schadeclaim op te sturen als blijkt dat het beveiligingsbedrijf zich de voorbije jaren schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op de kartelwetgeving in België. Dat meldt het postbedrijf in zijn recente jaarverslag.

Zowel de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) als het Amerikaanse Department of Justice voert een onderzoek naar illegale prijsafspraken in de Belgische beveiligingssector. Van Avermaet leidde de Belgische activiteiten van G4S voor hij vorig jaar naar Bpost trok. Mogelijk was hij van de prijsafspraken bij G4S op de hoogte. G4S, Seris en Securitas zouden afspraken hebben gemaakt rond onder meer de Amerikaanse ambassade in Brussel.

Bpost is potentieel een slachtoffer van het kartel. Het postbedrijf deed in het verleden een beroep op G4S voor de beveiliging van cashtransporten, zoals voor de verdeling van pensioenen of voor het opvullen van geldautomaten.

Brief

Bpost-voorzitter François Cornelis stuurde op 22 juli 2020 een gepeperde brief naar G4S. Daarin kondigde Cornelis 'mogelijke schadeclaims van Bpost tegen G4S' aan als 'de Belgische Mededingingsautoriteit tot de conclusie zou komen dat de schendingen van het mededingingsrecht gegrond waren'. Het document passeerde de revue op de raad van bestuur in augustus, blijkt uit het jaarverslag van Bpost.

De brief bevat de 'aankondiging van mogelijke schadeclaims van Bpost tegen G4S indien de Belgische Mededingingsautoriteit tot de conclusie zou komen dat de schendingen van het mededingingsrecht gegrond waren'. Brief van Bpost-voorzitter François Cornelis aan G4S

'Dat is een gangbare werkwijze', zegt Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. 'Als zou blijken dat het verhaal over de kartelvorming correct is, gaan we dat bedrijf als klant in gebreke stellen. Dat staat los van de CEO, maar is eigen aan een klant-leverancierverhouding.' G4S wilde niet reageren.