Bpost duurst voor pakjes in Europa

Volgens de postwaakhond BIPT is een pakje in Europa versturen veel duurder bij Bpost dan bij de concurrenten op de Belgische markt.

Wie met Bpost een pakket naar Italië of Finland verstuurt, betaalt daarvoor 33 euro. De Belgische marktleider is daarmee fors duurder dan bijna alle commerciële concurrenten in ons land, blijkt uit een recent onderzoek van de Belgische postwaakhond BIPT.

Het BIPT onderzocht de gemiddelde tarieven voor het versturen van een pakje van 1 kilo van België naar andere Europese landen. Met het gemiddelde tarief van 33 euro (behalve naar de buurlanden) is Bpost ruim drie keer zo duur als de goedkoopste speler op de Belgische markt, het Franse Mondial Relay. De vroegere leverdienst van 3 Suisses, die vandaag in handen is van de Duitse groep Otto, vraagt maar 10 euro voor dezelfde dienst.

GLS, een onderdeel van het Britse postbedrijf Royal Mail, is met 14 euro nog niet half zo duur als Bpost. Het Amerikaanse UPS en het Franse DPD (een onderdeel van La Poste) vragen een derde minder dan Bpost. Maar ook de Nederlandse concurrent PostNL zit duidelijk onder de prijs van het Belgische postbedrijf. Alleen de partners FedEx/TNT en DHL Express vragen voor Europese pakjes meer geld dan Bpost. Die bedrijven focussen vooral op snelle en dus duurdere expreszendingen.

Kilo

Bpost gaat niet akkoord met de berekeningen van het BIPT. Het postbedrijf hanteert één tarief voor pakjes tot 5 kilogram, terwijl concurrenten verschillende prijzen aanrekenen naargelang het gewicht. 'Het feit dat sommige concurrenten wel duurder zijn dan Bpost als het pakje meer dan 1 kg weegt, wordt buiten beschouwing gelaten', zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. 'Een vergelijking van het tarief voor een pakje van 1 kg geeft bijgevolg een vertekend beeld.'

Bovendien wijst Bpost erop dat het bedrijf pakjes verstuurt naar 25 landen, wat meer is dan de meeste concurrenten. Zo stuurt prijsbreker Mondial Relay vanuit België maar naar negen landen pakjes op.

Brieven

Verder blijkt uit het onderzoek van het BIPT dat het versturen van brieven van België naar heel wat Europese landen, waaronder Luxemburg en Oostenrijk, veel duurder is dan in de omgekeerde richting. 'Voor brievenpost (zijn) de uitgaande Bpost-tarieven gemiddeld minstens twee tot drie keer zo hoog als de inkomende tarieven', stelt het BIPT vast. 'De standaardbrief van 0,5 kilogram is zelfs gemiddeld 3,6 keer duurder.'

Voor brievenpost zijn de uitgaande Bpost-tarieven gemiddeld minstens twee tot drie keer zo hoog als de inkomende tarieven. BIPT

Volgens Bpost heeft de bewering van het BIPT een 'heel beperkte draagwijdte'. 'Het onderzoek slaat enkel op een 'standaardbrief' van 500 gram, wat overeenkomt met 10 repen Mars', zegt Van Speybrouck. 'Maar een brief van 500 gram komt in de praktijk bijna nooit voor. Een brief weeg bijna altijd minder dan 50 gram. Voor dat product bevindt de prijs van Bpost zich onder de Europese mediaan.'

Bovendien laakt Bpost dat de vergelijking geen rekening houdt met de verschillen in loonkosten tussen de Europese lidstaten. Dat verklaart waarom een pakje van West- naar Oost-Europa versturen in de regel veel duurder is dan omgekeerd. Het BIPT gaat evenwel niet akkoord met die tegenwerping van Bpost. 'De loonkosten zijn niet de enige factor om verschillen in onderliggende kosten in te schatten', klinkt het.