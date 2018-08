Bpost en VDAB scholen langdurig zieken om tot vrachtwagenchauffeur

Bedrijven die langdurig zieken een opleiding tot een knelpuntberoep aanbieden, krijgen daar tot 150.000 euro steun van de VDAB voor. Een eerste groep kan bij Bpost aan de slag als trucker.

Bpost is voor de volgende jaren op zoek naar minstens 70 chauffeurs extra in België. Om die openstaande vacatures in te vullen gaat de groep samenwerken met de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB. Bpost engageert zich om dit jaar 20 mensen met mentale en fysieke problemen op te leiden.

'Door dit project kunnen we een van onze grootste knelpuntberoepen toch invullen', zegt Mark Michiels van Bpost. 'We voorzien in psychologische en geneeskundige begeleiding. Als deelnemers geslaagd zijn, kunnen ze bij ons aan de slag als truckchauffeur.'

Arbeidskrapte

De VDAB wil in de toekomst gelijkaardige projecten opzetten in de automobiel-, zorg- en distributiesector om een deel van de zo'n 400.000 langdurig zieken in ons land te activeren. Het kan gaan om mensen die na een burn-out fysiek werk willen doen of werkzoekenden die na een fysiek letsel liever in de dienstensector werken.

De begeleiding bij de activering van die groep is de bevoegdheid van de VDAB. 'Door de krapte op de arbeidsmarkt zet het beleid sterk in op de zoektocht naar potentieel, ook buiten de klassieke groep werklozen', zegt VDAB-topman Fons Leroy. 'We moeten zoveel mogelijk langdurig zieken snel weer inschakelen. Soms gaat dat niet in de vroegere job. Hen willen we, liefst in samenwerking met bedrijven, andere perspectieven bieden.'

Steun voor tien projecten

De VDAB kijkt zowel naar grote bedrijven als Bpost als naar kmo's. Deelnemende ondernemingen krijgen een financiële beloning. Dankzij middelen van het RIZIV voorziet de VDAB per bedrijf in 150.000 euro steun. Dit jaar is er steun voor minstens 10 projecten.