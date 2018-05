Bpost gaat samenwerken met DHL

DHL en Bpost lanceren onder de naam 'Dé Beneluxbezorgers' een 'totaaloplossing voor e-commercebedrijven die grensoverschrijdend pakjes willen leveren aan klanten in de Benelux'. Dat meldt Bpost in een persbericht, midden tijdens de beurshandel. Het aandeel Bpost schoot meteen ruim 5 procent hoger, maar wist van die winst slechts de helft te behouden.

Sneller

Met de samenwerking gaat het Belgische postbedrijf de concurrentie aan met het Nederlandse PostNL, dat ook pakjes levert in Nederland en België. Belgische consumenten kunnen daardoor tot 's avonds bestellen bij een Nederlandse webshop en hun bestelling de volgende dag al via Bpost ontvangen. Omgekeerd kan de Nederlandse klant langer terecht bij de Belgische online winkels om een pakje de volgende dag met DHL geleverd te krijgen.

Bedrijven krijgen de mogelijkheid hun pakjes zonder veel gedoe over de grens te leveren. Als de klant zijn waren terugstuurt, moet dat net zo eenvoudig worden als bij binnenlandse bestellingen. 'Voor de retailer is dit een administratieve en operationele vereenvoudiging. Er zal één factuur zijn en één track-en-trace', zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Nieuw sorteercentrum

Bpost opende vorig jaar in Brussel een nieuw sorteercentrum voor brieven en pakjes waarmee de capaciteit verdubbelde tot 300.000 pakjes per dag. DHL Parcel bouwt in Zaltbommel, niet ver van de Belgische grens, een centrum voor het dagelijks sorteren van een half miljoen pakjes.

Een grote sorteercapaciteit is een belangrijke voorwaarde voor late aanlevertijden voor webshops. Beide bedrijven beschikken over meer dan 4.400 servicepunten: ruim 1.900 in Nederland en 2.500 in België.