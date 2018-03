Bpost geniet van eerste adviesverhoging na barre resultaten

Het aandeel Bpost wint voor het eerst terrein sinds de publicatie van zijn jaarcijfers begin vorige week. Dat is te danken aan de eerste ratingverhoging voor de postgroep.

Nadat het rating- en koersdoelsverlagingen regende voor Bpost na de magere kwartaalresultaten en penibele prognoses voor 2018, achten de eerste analisten de koersdaling voldoende om opnieuw een koopadvies voor de Belgische postgroep uit te delen. Het Duitse beurshuis Mainfirst wijzigt zijn neutraal advies in 'outperform', koopwaardig dus. Het aandeel is met een klim van bijna 5 procent de grootste stijger op de Brusselse beurs.

Sinds de publicatie van de jaarcijfers en de vooruitzichten vorige week dinsdagavond, was Bpost een derde gekelderd op de beurs . De beleggers waren vooral teleurgesteld dat de overname van het Amerikaanse Radial niet van een leien dakje loopt. Die nieuwe dochter draagt amper tot de winst bij. Ook andere recente overnames leveren minder op dan verhoopt.

Daarnaast kwam de felle daling van het brievenverkeer als een negatieve verrassing. Bpost voorspelt dat we dit jaar met zijn allen 7 procent minder brieven sturen. De opmars van het pakjesverkeer kan dat niet voldoende compenseren. Voor 2018 gaat Bpost er van uit dat de brutobedrijfswinstmarge tussen 0 en 6 procent zal zakken , en dat terwijl de markt op groei rekende.

Toch zijn er ook waardekenmerken aan het aandeel. Door de koerscrash is het dividendrendement opgelopen tot 6,6 procent bruto (4,6% netto). Het dividend wordt in mei uitgekeerd. Voor het boekjaar 2018 gaat Bpost uit van een even hoge coupon.