Bpost groeit dankzij pakjes

Bpost verzond vorig jaar beduidend meer pakjes. De brievenvolumes gingen verder achteruit.

Bpost rondde vorig jaar de kaap van drie miljard euro omzet. Dat is iets meer dan de 2,95 miljard euro die analisten gemiddeld hadden verwacht en 25,5 procent meer dan het jaar voordien. Het resultaat omvat de overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial, in november 2017. Radial telt voor anderhalve maand mee in de geconsolideerde resultaten.

De toename is volledig toe te schrijven aan de groei van de pakjes en de integratie van Ubiway, de krantenwinkels. De inkomsten uit pakjesvervoer stegen met 407 miljoen euro tot net geen 800 miljoen. In het vierde kwartaal verzond Bpost in ons land 30,8 procent meer pakjes. Over het hele jaar bedroeg de stijging 28,2 procent. In 2016 bedroeg de stijging 17 procent.

Binnenlandse post daalt

De inkomsten uit de binnenlandse brievenpost (inclusief reclame, kranten en tijdschriften) daalden van 1,4 naar 1,35 miljard euro. In volume daalde de verzending van de brievenpost met 5,8 procent, maar Bpost kon dat deels compenseren door de hogere posttarieven. In het vierde kwartaal bedroeg de daling 6,4 procent. Het klassieke binnenlandse briefverkeer - exclusief kranten en reclame - daalde met 8,1 procent.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 1,9 procent tot 598 miljoen euro. Dat is net iets hoger dan het gemiddelde dat analisten hadden vooropgesteld. Zij gingen uit van 594 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg met 1 procent tot 501 miljoen euro.

Netto kwam Bpost uit op 329 miljoen euro, dat is 1,6 procent meer dan het jaar voordien. Bpost, dat voor iets meer dan 50 procent in handen is van de Belgische overheid, stelt een brutodividend voor van 1,31 euro per aandeel. Het wordt opgesplitst in een interimdividend van 1,06 euro - uitgekeerd in december - en een einddividend van 0,25 euro.

Verdere groei

Voor dit jaar verwacht topman Koen Van Gerven een verdere groei van de inkomsten. Hij mikt op een volumegroei met dubbele cijfers uit binnenlandse pakjes en stabiele inkomsten bij Radial. Hij verwacht wel een verdere volumedaling van de binnenlandse post tot 7 procent.