Bpost hapt naar adem voor zwaar eindejaar

Nog voor de start van de eindejaarsperiode sputtert de logistieke machine van Bpost. Zag het postbedrijf de nieuwe pakjesgolf niet aankomen?

'Door Black Friday is het bij Bpost drukker dan normaal.' Die waarschuwing prijkt bovenaan de website van de populaire onlinewinkel Coolblue. Net als tijdens de eerste lockdown gaat Bpost operationeel door zware tijden. Het bedrijf krijgt recordvolumes aan pakjes binnen die Belgen voor de aanstormende hoogdagen zoals Black Friday en Sinterklaas online bestellen.

Door die enorme aandrang stuurde Bpost vrijdag een opmerkelijke smeekbede uit. Het bedrijf vroeg consumenten 'een extra inspanning om een aantal pakjes, die normaal thuis zouden worden geleverd, uitzonderlijk toch zelf op te halen'. Maximaal 5 procent van de volumes, wat neerkomt op ongeveer 25.000 pakjes per dag, wachtten in een postpunt of in een sportwinkel van Decathlon op de klant.

Bpost kreeg meteen bakken kritiek. 'Dit is toch niet ernstig meer', sneerde Dominique Michel, de topman van de handelsfederatie Comeos. 'Wat is de volgende stap? Dat de klanten zelf hun pakjes gaan moeten sorteren in de sorteercentra?' Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) eiste dat Bpost de maatregel zou herbekijken.

Bpost blijft een slechte dienstverlener. Danny Van Assche Topman Unizo

Daarop trok het bedrijf maandag zijn staart in. Getroffen consumenten kunnen hun pakje vijf dagen zelf ophalen. Als dat niet gebeurt, bezorgt Bpost het pakket alsnog thuis. 'Een kleine stap vooruit, maar nog ruim onvoldoende', zegt Danny Van Assche van de zelfstandigenorganisatie Unizo. 'Bpost blijft zo een slechte dienstverlener.'

Domino-effect

Bpost bereidde zich nochtans grondig voor op een extreem drukke eindejaarsperiode. CEO Jean-Paul Van Avermaet nam dit jaar 2.700 extra werknemers aan en gaf onlangs groen licht voor nog eens 300 aanwervingen. Bpost legde extra uitreikingsrondes in en verhoogde de capaciteit van de sorteercentra Antwerpen en Brussel. Maar net als andere pakjesbedrijven verkeek Bpost zich op een onverwachte gebeurtenis. De tweede lockdown die de federale regering eind oktober aankondigde, had niemand in de sector zien aankomen.

Door de plotse sluiting van de winkels plaatsten Belgen vroeger dan verwacht massaal bestellingen online. Bovendien anticiperen consumenten op dreigende vertragingen of uitgeputte stocks door nu al cadeaus voor Sinterklaas in te slaan.

Daardoor gaat de Bpost-machine, net als in de eerste lockdown, in het rood. 'Het is niet alleen een kwestie van personeel, maar ook van transport en stockage', zegt Jean-Pierre Nyns, de socialistische vakbondsleider bij Bpost. 'Bpost is een enorm radarwerk. Als een vrachtwagenchauffeur ziek wordt, creëert dat een enorm domino-effect. Nu we op maximale capaciteit draaien, mag echt niets fout lopen.'

De concurrenten van Bpost op de pakjesmarkt houden voorlopig goed stand. PostNL, dat deze maand in België dubbel zoveel pakjes als vorig jaar verwerkt, vraagt bedrijven om hun leveringen beter te spreiden. DPD en GLS noteren een volumegroei van 50 procent. Beide kleine spelers verhoogden hun capaciteit de voorbije maanden met de helft door extra zelfstandige chauffeurs aan te werven en die voortaan ook op zaterdag pakjes te laten leveren. 'En in Limburg zelfs op zondag', zegt Luc De Schrijver van GLS. 'Limburgers zijn fervente e-commercegebruikers.'

Marktleider

Als marktleider ontsnapt Bpost niet aan de macht van de grote getallen. Terwijl de concurrenten door het nieuwe pakjesbonanza enkele tienduizenden stuks meer moeten verwerken, krijgt het veel grotere Bpost elke dag 100.000 pakjes extra voorgeschoteld. Het bedrijf botst momenteel tegen de grens van de 600.000 pakjes, tegenover 270.000 pakjes per dag in normale tijden. Vorige week verbrak Bpost elke dag zijn record. 'We organiseren ons op basis van de voorspellingen van de grote klanten', zegt een bron bij Bpost. 'Maar alle voorspellingen worden momenteel door alle klanten overschreden.'

We organiseren ons op basis van de voorspellingen van de grote klanten. Maar alle voorspellingen worden momenteel door alle klanten overschreden.

Bovendien staat Bpost onder enorme druk van zijn grote internationale klanten. De e-commercereuzen Zalando en Amazon, dat Bpost volgens schattingen makkelijk 100.000 pakjes per dag oplevert, leggen het postbedrijf strikte eisen op voor de leveringstermijnen. Als pakjes niet tijdig bezorgd worden, moet Bpost boetes betalen. Daardoor heeft het bedrijf naar verluidt liever prioriteit aan grote klanten en staan kleinere kmo's zwakker. Al is Bpost in België tegelijk de enige pakjesbezorger die principieel geen nieuwe klanten weigert, waardoor de toestroom blijft duren.