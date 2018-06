Bpost keihard onderuit op Brusselse beurs

De winstprognoses van Bpost voor de komende jaren kunnen analisten en beleggers allesbehalve overtuigen. Maar voor de believers ligt een hoog dividendrendement voor het rapen.

Wait and see. Dat is de houding bij de beurshuizen Degroof Petercam en ING. Het meerjarenplan dat Bpost deze ochtend in een persbericht voorstelde, werd niet echt op applaus onthaald. Integendeel.

Het aandeel krijgt klappen en zakt naar een nieuw dieptepunt. In amper drie maanden tijd verloor het bedrijf, dat langs alle kanten hapert, de helft van zijn beurswaarde. Koen Van Gerven, de topman van Bpost, zal deze namiddag op de investeerdersdag overtuigend uit de hoek moeten komen om alsnog zieltjes te winnen.

De winstdoelstellingen van Bpost voor de komende jaren vallen tegen. Voor dit jaar rekent het management op 400 à 440 miljoen euro ebit (bedrijfswinst), in de jaren erna (2019-2022) op 390 à 440 miljoen euro met de kanttekening erbij dat de winst volgend jaar eerder aan de onderkant van de vork zal uitkomen. Dat staat in schril contrast met de ruim 490 miljoen euro van de voorbije twee jaar.

'We gingen ervan uit dat Bpost de bodem al in 2018 zou bereiken, en niet pas in 2019', reageert Degroof Petercam. Ook voor de jaren erna zijn de prognoses teleurstellend. De analistenconsensus voor 2020 bijvoorbeeld ligt op 482 miljoen euro.

Radial

Radial, waarvoor Bpost vorig jaar een overnamebedrag van 700 miljoen euro betaalde, speelt een cruciale rol in de toekomstplannen van Bpost. Als alles volgens plan verloopt, zal Radial tegen 2022 100 à 120 miljoen dollar brutobedrijfswinst (ebitda) opleveren. Van Gerven koestert grote ambities voor het bedrijf dat kampt met hoge loonkosten, klantenverlies en de concurrentie van kleppers als Amazon. 'Details over hoe Bpost de groei bij Radial gaat realiseren, ontbreken evenwel', zegt ING dat een 'houden'-advies heeft.

Ook de versnelde daling van de brievenpost (-7% in 2018, -9% in 2022) in België baart zorgen. Bpost heeft al meermaals gezegd dat kostenbesparingen en herstructureringen nodig zijn zodra de daling versnelt tot meer dan 6 procent. 'Dit kan een extra complicerende factor zijn waardoor we minder relaxed kunnen zijn over de doelstellingen', aldus ING.

Dividendrendement