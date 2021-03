Bpost knipt vleugels van voorzitter Cornelis

De bedrijfsjurist Dirk Tirez wordt ad interim de nieuwe topman van Bpost. De verzwakte voorzitter François Cornelis verliest zijn zitje in het remuneratiecomité, dat op zoek gaat naar een nieuwe CEO.

Bpost heeft opnieuw een CEO. De raad van bestuur heeft Dirk Tirez (56) aangesteld als tijdelijke opvolger van de zondag ontslagen Jean-Paul Van Avermaet. Dat bevestigde het beursgenoteerde postbedrijf dinsdagavond in een persbericht. Tegelijk vraagt de raad van bestuur de headhunter Korn Ferry op zoek te gaan naar een echte CEO. Omdat die zoektocht makkelijk maanden in beslag kan nemen, moet een interim-CEO de zaken voorlopig besturen.

Schermvullende weergave Dirk Tirez heeft geen ambitie om de definitieve CEO te worden.

Tirez leek daar de geknipte interne kandidaat voor. Hij werkt al sinds 2003 bij Bpost en zetelt sinds 2017 in het directiecomité. Als chief legal officer heeft hij goede contacten met zowel de raad van bestuur als de federale regering. Bovendien maakte Tirez duidelijk dat hij geen ambitie heeft om de definitieve CEO te worden.

De topjurist kreeg daarom de voorkeur op Kathleen Van Beveren. De directeur van de pakjesafdeling van Bpost werkt er al sinds 2007, maar zetelt nog maar een dik jaar in het directiecomité. Van Beveren zou wel een gooi naar de topjob van CEO overwegen. Bpost wil vermijden dat ze als interim-CEO met hangende pootjes zou moeten terugkeren naar haar oude functie mocht ze over enkele maanden naast de post van CEO grijpen.

Benoemingscomité

Het benoemings- en remuneratiecomité moet de zoektocht naar de nieuwe CEO in goede banen leiden. Opvallend is dat de onafhankelijke Bpost-voorzitter François Cornelis niet langer deel uitmaakt van dat orgaan. Bestuurder Laurent Levaux, bekend als voorzitter van Aviapartner, vervangt Cornelis als chef van het benoemingscomité. De opmerkelijke wissel wordt niet vermeld in het persbericht van Bpost, maar een woordvoerster bevestigde de informatie op vraag van De Tijd. De andere drie leden van het benoemingscomité blijven wel aan zet.

Schermvullende weergave De desavouering van de 71-jarige François Cornelis kan moeilijk los gezien worden van de kritiek op zijn aanpak van de zaak-Van Avermaet.

Bij Bpost-bronnen valt te horen dat de beslissing niet samenhangt met de persoon van Cornelis, maar met de evenwichten in het benoemingscomité. Dat het comité, dat Van Avermaet in 2019 verkoos, de voorbije maanden bleef vasthouden aan de CEO, zaaide grote verdeeldheid in de raad van bestuur. In de nieuwe constellatie heeft het comité twee onafhankelijke bestuurders (Saskia Van Uffelen en Filly Teixeira) en twee vertegenwoordigers van de staat (de Franstalige Laurent Levaux en de Vlaming Jos Donvil).

De desavouering van de 71-jarige Cornelis kan evenwel moeilijk los gezien worden van de brede kritiek op zijn makke aanpak van de zaak-Van Avermaet. Hoewel het al langer duidelijk was dat de positie van de CEO onhoudbaar was geworden, liet voorzitter Cornelis de zaak op haar beloop en moest de federale regering zondag met lange tanden tussenbeide komen. Dat die regering vrijdag besliste dat de PS in 2023 de nieuwe Bpost-voorzitter mag leveren, verzwakte Cornelis' positie nog meer. Cornelis reageerde de voorbije dagen niet op vragen.

Interim-CEO Tirez krijgt de ondankbare taak orde te scheppen in het wespennest van Bpost. Het bedrijf beleefde enkele woelige maanden door de aanhoudende onzekerheid over topman Van Avermaet. Een cocktail van magere jaarresultaten, de crash van de beurskoers, de uitstroom van ontevreden topmanagers en de mogelijke betrokkenheid in een kartelzaak bij zijn oud-werkgever G4S leidden zondag tot zijn ontslag. Federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) maakte daarop duidelijk dat Bpost 'heel snel' een nieuwe CEO nodig had.