Bpost koopt eerste dubbeldekcamions

Bpost stelde dinsdag in het sorteercentrum Brussels X zijn eerste Double Deck Trailer (DDT) voor. De vrachtwagen is amper groter dan een gewone trailer, maar bevat twee verdiepingen van 1,8 meter hoog. Daardoor kan de dubbeldekker 70 in plaats van 44 rolcontainers bevatten en vervoert een vrachtwagen in één rit 60 procent meer pakjes.