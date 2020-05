Bpost krijgt zware coronaklap

Bpost zag zijn winst en brievenvolume in het eerste kwartaal instorten. Als gevolg van de coronacrisis schrapt het postbedrijf zijn prognoses en dividendbeleid.

Bpost heeft zwaar te lijden onder het coronavirus. Hoewel de postbodes overstelpt worden door online bestelde pakjes, plukt het postbedrijf daar amper de vruchten van. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten die Bpost maandagavond publiceerde.

Bpost boekte in het eerste kwartaal een omzet van 934,6 miljoen euro, 3 procent meer dan een jaar eerder. Maar de aangepaste bedrijfswinst (ebit) daalde maar liefst 21 procent tot 75,6 miljoen euro.

De daling is deels te wijten aan corona. Bpost begroot de financiële impact van het virus op 16,7 miljoen euro. Zo is het absenteïsme bij de Belgische postbodes verdubbeld. Extra veiligheidskosten en een premie voor de postbodes, die een eenmalige bonus van ongeveer 500 euro krijgen, kostten het bedrijf 5 miljoen euro.

Vooral de Belgische markt van de brieven en folders krijgt klappen. De afdeling 'Mail & Retail' zag de bedrijfswinst bijna 30 procent dalen. Bpost vervoerde 60 procent minder reclamefolders omdat veel bedrijven hun campagnes stopzetten. Het onderliggende brievenvolume daalde in het eerste kwartaal 9,9 procent. Dat is de grootste instorting die Bpost in België ooit meemaakte.

Pakjesstroom

De resultaten op de pakjesmarkt kunnen de rampzalige situatie op de brievenmarkt niet compenseren. Dankzij de stijging van de onlineverkoop sinds de lockdown vervoerde Bpost in België en Nederland 20 procent meer pakjes, maar Bpost kon dat niet omzetten in hogere prijzen. De aangepaste bedrijfswinst van 16,9 miljoen euro die Bpost uit zijn Europese pakjesafdeling puurde, lag 6,4 procent lager dan een jaar eerder.

Bpost worstelt al weken met de enorme toestroom van pakjes. Volgens insiders is de capaciteit van Bposts sorteercentra simpelweg te klein om alle bestelde pakketten te slikken.

Het bedrijf nam daarom enkele opmerkelijke maatregelen: bedrijfsklanten moeten een coronatoeslag van 25 cent per pakje betalen, grote klanten moeten hun leveringen beter spreiden en twee weken geleden schakelde Bpost plotsklaps over op het principe 'last in, first out'. Daardoor blijven niet-geleverde pakjes nog langer in de sorteercentra liggen.

Radial

Ook de activiteiten in de VS blijven een zorgenkind. In 2017 kocht Bpost voor 700 miljoen euro het Amerikaanse logistiekbedrijf Radial. Maar in het eerste kwartaal boekte de Noord-Amerikaanse tak een aangepast bedrijfsverlies van 7,4 miljoen euro.

Bpost ziet een 'positieve evolutie' bij Radial, dat na een commercieel rampzalig 2018 opnieuw nieuwe klanten wist aan te trekken. Maar in het persbericht erkent Bpost dat die stijging deels wordt tenietgedaan door klantenverlies.

Als gevolg van de coronacrisis beslist Bpost zijn dividendpolitiek op te schorten. Het bedrijf keerde de voorbije jaren traditioneel 85 procent van zijn nettowinst uit. Eind maart besliste Bpost al om zijn slotdividend niet uit te keren. Beide beslissingen zijn een tegenvaller voor de Belgische staat, die de helft van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijven bezit.