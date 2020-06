Bpost lanceert platform voor webshops

De nieuwe dienst maakt gebruik van Shopitag, het webshopplatform van het Gentse bedrijf Infinity Mobile. Shopitag is een doe-het-zelf e-commerceplatform dat gericht is op kleine bedrijven, vergelijkbaar met het Canadese platform Shopify.

Bpost biedt de nieuwe dienst gratis aan, maar met een maximum van slechts drie verkopen per maand. De betalende formules kosten 25 euro per maand (waarbij per transactie 2 procent wordt aangerekend) of 45 euro per maand (1 procent transactiekosten). Beide formules bieden een koppeling met een Facebook-shop. In de duurste formule komt daar ook een koppeling met een Instagram-shop bij.