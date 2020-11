Bpost levert volgend jaar ook pakjes op zondag

'We leverden al pakjes op ­zaterdag en die dienst gaan we nu, op vraag van enkele klanten, naar zondag uitbreiden', zegt Bpost-woordvoerder Veerle Van Mierlo. 'Het proefproject loopt een jaar. We zullen onderweg evalueren of we er nadien mee voortgaan.'

Om genoeg kandidaten te lokken, betaalt Bpost de zondagswerkers 150 procent van het loon. Ook de vaste postbodes kunnen tot medio december vrijwillig intekenen op het project, dat de naam Paksun kreeg.