Bpost maakt postzegel weer fors duurder

Bpost maakt de postzegeldprijs vanaf volgend jaar opnieuw fors duurder. Een postzegel onder 1 euro is verleden tijd.

De Belgische posterijen passen vanaf 1 januari de tarieven voor postzegels aan. Voor een priorzegel, waarbij u de zekerheid krijgt dat de uitreiking de volgende werkdag gebeurt, betaalt u vanaf 2021 1,60 euro. Koopt u er tien, dan betaalt u 1,57 euro per zegel. Dat is 32 procent meer dan de 1,21 euro die u nu betaalt. Drie jaar geleden was dat 0,79 euro.

Voor een non-priorzegel - een uitreiking binnen drie werkdagen - zult u 1,10 euro betalen. Koopt u er tien, dan betaalt u 1,07 euro per zegel. Dat is een verhoging van bijna 9 procent ten opzicht van de 1,01 euro per zegel en de 0,98 euro per zegel bij aankoop van tien stuks nu.

Voor een zending in Europa zult u 1,91 euro betalen per postzegel. Ook daarbij geldt een korting bij de aankoop van tien stuks (1,85 euro per zegel). Voor zendingen buiten Europa zal het tarief 2,13 euro (en 2,07 per zegel vanaf de aankoop van vijf stuks) bedragen.

Volgens Bpost kiest meer dan 80 procent van de klanten bij verzendingen in Belgiƫ voor een non-priorzegel. 95 procent koopt postzegelvellen.

Daling

Het postbedrijf zag de afgelopen vijf jaar zijn brievenpost met 25 procent dalen. Vorig jaar bedroeg de daling 7,9 procent. Met de stijging van de postzegelprijs wil Bpost de verliezen van de dalende brievenpost deels compenseren.

Volgens de regulator BIPT bedraagt de gemiddelde tariefverhoging 10,5 procent voor het totale kleingebruikerspakket. Dat omvat behalve de prior- en de non-priorbrieven ook de enkelstuktarieven van aangetekende zendingen, postpakketten en uitgaande grensoverschrijdende post.