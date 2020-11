Bpost mikt dan toch op maximale thuislevering van pakjes

Het postbedrijf komt deels terug op zijn plannen om klanten zelf pakjes te laten afhalen in regio's waar het extreem druk is.

Voor een kleine minderheid kan die termijn oplopen tot vijf dagen, met de mogelijkheid om een pakje sneller te ontvangen als je het ophaalt in een afhaalpunt in de buurt. Wie niet zelf in een afhaalpunt geraakt, krijgt zijn pakje na vijf dagen hoe dan ook thuis geleverd.

Dubbel plooien

Vrijdag kreeg Bpost een storm van kritiek over zich heen nadat het had aangekondigd dat sommige klanten de komende weken zelf hun pakje zouden moeten oppikken in een afhaalpunt. Het kwam in de problemen door de recordaantallen pakjes, een combinatie van de feestdagen en een gestegen online verkoop door de lockdown. De Sutter vroeg Bpost die maatregelen te herbekijken.