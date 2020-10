Bpost ontsloeg dit jaar al meer dan 500 mensen

Bpost zette sinds 1 januari al meer dan 500 werknemers aan de deur. Dankzij de coronacrisis vindt het postbedrijf makkelijker postbodes.

Tussen 1 januari en 15 september hebben 1.137 werknemers hun ontslag gekregen bij Bpost . Dat blijkt uit cijfers die voormalig federaal minister van Post Philippe De Backer (Open VLD) gaf aan Kamerlid Maria Vindevoghel (PVDA). In dezelfde periode verlieten nog eens 651 werknemers zelf het bedrijf.

Vindevoghel sprak Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet dinsdag tijdens een hoorzitting in het parlement aan op het hoge aantal ontslagen. 'Ik schrik daarvan', reageerde Van Avermaet. 'Ik vind dat een megacijfer.'

Corona

Navraag leert dat de helft van de 1.137 ontslagen de beëindiging van contracten van bepaalde duur betreft. Het gaat vooral om werknemers die Bpost tijdelijk versterkten tijdens de coronacrisis.

We zijn een bedrijf met 30.000 medewerkers. Dat plaatst een en ander in perspectief. Barbara Van Speybroeck Woordvoerster Bpost

Dat betekent dat Bpost dit jaar nog altijd meer dan 500 mensen de laan uitstuurde. 'In dat cijfer zit elk type ontslag, ook medewerkers die bijvoorbeeld niet zijn komen opdagen vanaf de eerste werkdag', zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. 'We zijn een bedrijf met 30.000 medewerkers. Dat plaatst een en ander in perspectief.'

Zwaar beroep

De socialistische vakbond is niet verbaasd dat veel werknemers Bpost verlaten. 'Veel mensen onderschatten het beroep van postbode', zegt vakbondsman Jean-Pierre Nyns. 'Vaak merken beginners snel dat de job hen niet ligt of begaan ze een stommiteit, zoals alle brieven in een vuilnisbak gooien.'