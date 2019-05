Bpost op koers ondanks recordval brievenpost

Nooit eerder zag Bpost haar binnenlandse briefvolume zo hard dalen als in het voorbije eerste kwartaal. Maar toch maakt de postgroep zich sterk dat ze haar doelstellingen zal halen in 2019.

Duurdere zegels

Ondanks die forse daling blijft Bpost bij zijn eerdere verwachtingen voor de rest van het jaar. In februari had topman Koen Van Gerven aangegeven dit jaar rekening te houden met een volumedaling van de binnenlandse post met 7 procent.

E-commerce

Dankzij de groeiende populariteit van e-commerce kon Bpost wel meer pakjes vervoeren in het eerste kwartaal. Het vervoer van pakjes steeg met 16,9 procent in volume tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Dat krikte de omzet uit die activiteiten met 8 procent omhoog.

De bedrijfswinst kwam over de eerste drie maanden uit op 95,8 miljoen euro. Dat is weliswaar 15 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar meer dan de ruim 90 miljoen euro die analisten in het vooruitzicht hadden gesteld.