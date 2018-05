Bpost op matje bij Europees Hof over krantenbedeling

Bpost moet zich begin juli bij het Europees Hof van Justitie verantwoorden over de miljoenen overheidssteun die het krijgt voor het bezorgen van kranten.

Aanleiding is een klacht van de Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP), die de krantenwinkels en persverkopers in Vlaanderen vertegenwoordigt. De VFP trok in 2015 naar de Europese Commissie omdat ze het niet eens was met de 'subsidiëring' die Bpost krijgt voor de bedeling van kranten en tijdschriften. De Commissie wees de klacht af, maar de VFP stapte in 2016 naar het Europese Hof Van Justitie. Die gaat de klacht op 6 juli onderzoeken.

Bpost krijgt al ettelijke jaren steun van de overheid voor de verdeling van kranten en tijdschriften. Het gaat gemiddeld om 200 miljoen euro per jaar, 115 miljoen voor de kranten, 85 miljoen voor de tijdschriften.

Bpost had die deal ooit via het beheerscontract met de overheid verkregen omdat het voor de bezorging van de kranten voor 7.30 uur - een eis van de overheid - een aparte postronde moet organiseren waarbij 2.600 aparte postbodes moeten worden ingezet. Dat, argumenteerde Bpost, kost veel geld.

Oneerlijk

'De steun benadeelt de onafhankelijke krantenverkopers die ook kranten ronddelen', zegt secretaris-generaal Tony Vervloet van de VFP. 'Zij krijgen geen enkele financiële vergoeding voor hun werk, ook al voeren ze in essentie dezelfde service uit.'

Uitgevers kunnen promotieprijzen voor krantenabonnementen enkel aanbieden dank zij de goedkope leveringstarieven die Bpost hen geeft dankzij staatssteun Tony Vervloet Secretaris-generaal VFP

De compensatie voor Bpost heeft volgens hem ook een onmiskenbare negatieve impact op de verkoop in de krantenwinkel. 'Er komen minder mensen kranten kopen en dat heeft ook een impact op de verkoop van andere artikelen.'

Vervloet noemt de overheidssteun voor de krantenbedeling ook een indirecte steun aan de uitgevers.

Aanbesteding

De Europese Commissie besliste in 2015 wel dat de Belgische overheid voor de kranten- en tijdschriftendistributie voor de periode 2016-2020 een aanbesteding moest uitschrijven. Voordien ging het contract automatisch naar Bpost.

170 miljoen euro Steun Bedrag dat Bpost krijgt voor de verdeling van kranten en tijdschriften per jaar

Na een heel late aanbesteding door de overheid (die hoofdaandeelhouder is van Bpost) stelden drie bedrijven zich kandidaat: BD (marktleider in ongeadresseerde post), AMP (dat kranten en tijdschriften verdeelt bij de winkels) en Bpost. De eerste twee haakten uiteindelijk af omdat ze te weinig tijd hadden gekregen om een postnetwerk op tijd uit te bouwen.

Bpost kreeg het contract, na zwaar lobbywerk. Bpost-topman Van Gerven liet meerdere keren horen dat een verlies van het krantencontract 3.500 jobs zou kosten en zou resulteren in 50 miljoen euro minder operationele winst.

In het nieuwe contract moet Bpost zich wel tevreden stellen met 170 miljoen euro per jaar. Opmerkelijk is ook dat Bpost in 2016 niet alleen de krantenwinkelketens Relay en Press Shop kocht, maar ook AMP.

Ook de Belgische overheid en de Commissie moeten zich in juli op dezelfde dag voor het Hof van Justitie verantwoorden.