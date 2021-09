Bpost opent logistiek centrum voor 4 miljoen pakjes en 14 werknemers

In de hal aan het kanaal in Willebroek heerst een weldadige rust. Op de achtergrond is er hoogstens gezoem van robots. De overheersende kleur lijkt op het eerste oog Coolblue- of Bol.com-blauw. Maar in combinatie met het onmiskenbaar Nederlandse oranje blijkt het de kleurentaal van Active Ants. Dat is een specialist in e-commercelogistiek die in 2018 door Bpost werd ingelijfd.