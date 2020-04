Bpost rekent bedrijven 'crisistoeslag' voor pakjes aan

De Belgische pakjesbedrijven kunnen de boom van de e-commerce niet volgen. Bpost voert een crisistoeslag in, terwijl concurrenten PostNL en DPD extra pakjes moeten weigeren.

Bedrijven die pakketten laten bezorgen door Bpost moeten vanaf paasmaandag een 'crisistoeslag' van 25 eurocent per pakje betalen. Dat bevestigt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck donderdag.

De reden is de enorme boom van e-commerce als gevolg van de coronacrisis. Belgen bestellen massaal pakjes online, wat het netwerk van Bpost onder druk zet. Terwijl Bpost in normale tijden gemiddeld 280.000 pakjes per dag behandelt, krijgt het bedrijf momenteel elke dag 'honderdduizenden' pakjes binnen.

'We zitten plotsklaps met een piek zoals we die alleen in de eindejaarsperiode kennen. Met dat verschil dat personeelsleden zijn uitgevallen door ziekte of thuis moeten blijven en dat we extra veiligheidsmaatregelen voor sociale afstand moeten treffen', zegt Van Speybroeck.

Contract

Dit druist regelrecht in tegen het ondersteuningsbeleid dat we nodig hebben om e-commerce meer ingang te doen vinden. Danny Van Assche Unizo-topman

Door de extra kosten die Bpost maakt, rekent het zijn bedrijfsklanten, net zoals in de eindejaarsperiode, een tijdelijke toeslag aan. 'Daarmee dekken we maar een fractie van onze kosten', beklemtoont Van Speybroeck. De maatregel geldt alleen voor bedrijven die een vast contract met Bpost hebben en duurt 'zolang de volumes uitzonderlijk hoog blijven'. Particulieren betalen geen toeslag.

Unizo noemt de crisistoeslag 'een bijzonder cynisch paascadeau'. Volgens de zelfstandigenorganisatie komt de tariefverhoging net op het moment dat e-commerce voor veel gesloten winkels de enige manier is om inkomsten te genereren. 'Deze verhoging druist regelrecht in tegen het ondersteuningsbeleid dat we nodig hebben om e-commerce meer ingang te doen vinden bij onze lokale ondernemers', zegt topman Danny Van Assche.

Op een moment dat de Belgische economie kreunt onder de coronacrisis, mogen we toch steun verwachten van een overheidsbedrijf als Bpost, in plaats van een extra kost. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Ook bij Schoenen Torfs, klant bij Bpost, reageert boos. 'Op een moment dat de Belgische economie kreunt onder de coronacrisis, mogen we toch steun verwachten van een bedrijf als Bpost, dat deels in handen is van de belastingbetaler, in plaats van een extra kost', zegt zaakvoerder Wouter Torfs. 'Het is alsof wij de prijzen van onze schoenen verhogen als de toestroom groot is. Dat is te zot om los te lopen.'

Stop

De pakjes blijven maar komen. De magazijnen zitten overvol. We moeten keuzes maken. Frank Jahn Verkoopdirecteur DPD

Van Speybroeck beklemtoont dat Bpost alle pakjes blijft aanvaarden. Dat is niet langer het geval bij verschillende concurrenten.

'De pakjes blijven maar komen', zegt Frank Jahn, verkoopdirecteur van DPD. 'De magazijnen zitten overvol. We moeten keuzes maken. Op dit moment geven we voorrang aan loyale klanten. Tegen kmo's die met kleine volumes komen, moeten we systematisch nee zeggen. Als een bedrijf dat we niet kennen met grote volumes komt, durven we weleens nee zeggen omdat we dan honderd andere klanten ongelukkig maken.'

DPD levert 50 procent meer pakjes in België dan een jaar geleden. 'Sommige klanten, zoals de online-apotheken, groeien met 1.000 procent. De levering aan winkels is stilgevallen, maar vervangen door de bezorging aan consumenten. Terwijl we vroeger één doos met 30 paar schoenen aan een winkel leverden, bezorgen we nu 30 pakjes met één paar schoenen. Het is pompen om te overleven.'

Daarom vond DPD, een onderdeel van het Franse La Poste, inspiratie bij de bestrijding van het coronavirus. 'We proberen de curve af te vlakken. Als een klant op maandag met 10.000 pakjes komt, en de rest van de week met 3.000, dan vragen we ons elke dag 4.000 pakjes te bezorgen. We moeten pieken vermijden om de volumes op te vangen.'

Webwinkels

Ook PostNL , dat in België 'extreem hogere volumes' ziet, vraagt zijn klanten leveringen meer te spreiden. 'Wij nemen niet minder aan van onze klanten, maar we moeten kijken hoeveel extra pakjes we kunnen aanvaarden', zegt woordvoerster Lies Florentie. 'Aan het begin van de week is het altijd druk, waardoor we het werk beter willen spreiden over de weken. Op bepaalde dagen moeten we stop zeggen.'