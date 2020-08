Bpost schrapt dividend

Het postbedrijf keert door de coronacrisis geen dividend uit over het huidige boekjaar. In het tweede kwartaal kon de pakjesboost de winstval beperken.

Het halfjaarrapport van Bpost bevestigt dat we tijdens de coronacrisis en masse pakjes bestellen. Het beursgenoteerde overheidsbedrijf zag het volume in België en Nederland in het tweede kwartaal (april-juni) - in volle lockdown - met 78 procent stijgen. Dat resulteert in ruim 58 miljoen euro extra omzet.

Ook in het eerste kwartaal zaten de pakjes fors (+20%) in de lift, maar toen was de sorteercapaciteit te klein om de groei te verzilveren. Inmiddels is de capaciteit in Brussel en Antwerpen opgetrokken zodat nieuwe pieken structureel kunnen worden opgevangen.

De pakjesboost deed de omzet van Bpost afgelopen kwartaal met 12,5 procent groeien tot 1.053 miljoen euro. Meer dan de 910 miljoen euro waarop de analisten mikten. Ook op winstniveau springt het postbedrijf over de lat. De bedrijfswinst daalt weliswaar met 30 procent tot 75 miljoen euro, maar dat is het dubbele van de verwachte 37 miljoen.

Onzekerheid

Dat de winst ondanks de pakjesbonanza onder druk staat is te wijten aan de flink hogere marges die Bpost nog altijd boekt op het briefverkeer. En dat volume daalde, versterkt door Covid-19, afgelopen kwartaal met 18 procent.

De totale impact van corona op de bedrijfswinst bedraagt over de eerste zes maanden ruim 26 miljoen euro. Dat is geen eindpunt, waarschuwt CEO Jean-Paul Van Avermaet. ‘De visibiliteit blijft klein en de ruimere economische impact van Covid-19 zal waarschijnlijk pas tijdens de komende jaren duidelijk worden.’

Die onzekerheid noopt de raad van bestuur alle mogelijke cash in huis te houden. En dus sneuvelt het dividend over het huidige boekjaar. Bpost besliste eind maart al het 11 eurocent slotdividend over 2019 niet uit te keren en in mei volgde de opschorting van de dividendpolitiek.

De schrapping van het dividend is een nieuwe streep door de rekening van de federale overheid. Vorig jaar cashte de Belgische staat, met 51 procent van de aandelen, nog meer dan 63 miljoen euro aan dividenden. Over 2020 wordt dat dus nul euro.