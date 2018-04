Bpost schrapt honderden banen

Bpost wil enkele honderden banen schrappen, onder meer door het uitbesteden van de schoonmaakdiensten en de catering. Ook in het call center wordt gesnoeid.

De sanering werd donderdag tijdens het sociaal overleg meeegedeeld door de directie van Bpost . Het gaat volgens Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Bpost, om een drieluik.

De directie zou tegen 2020 honderden banen willen schrappen door de ondersteunende diensten, zoals de poetsdiensten en de catering, volledig uit te besteden. Volgens de ACOD staan daar 300 tot 400 banen op de tocht.

Chatbots

Daarnaast zouden er 90 tot 130 voltijdse banen tegen 2019 verdwijnen in de contact centers. Dat kan verbazen, omdat die contact centers almaar meer vragen over pakjes behandelen en e-commerce in de lift zit. Maar de directie zegt dat een derde van de ongeveer 400 jobs overbodig worden door het invoeren van nieuwe technologie, zoals chatbots en artificiële intelligentie. De automatisering zal het aantal tussenkomsten door een medewerker verminderen, klonk de uitleg.

Het derde en kleinste banenverlies heeft te maken met het beperken van de jobcoaching bij Bpost. De deelnemers, die hun loopbaan een andere wending willen geven, worden voortaan maar voor beperkte duur begeleid, wat in de praktijk betekent dat een 30-tal jobs zullen verdwijnen.

'Dit is geen verrassing, maar dat maakt het niet minder pijnlijk voor de betrokkenen', zegt vakbondsman Nyns. 'Het gaat hier nog maar om een aankondiging, waar we nu over zullen onderhandelen.'

De woordvoerster van Bpost bevestigt de plannen, maar beklemtoont tegelijk dat vandaag enkel de aankondiging gebeurde. 'We gaan nu verder rond de tafel zitten met de vakbonden, om te praten over een sociaal plan'. Ze beklemtoont ook dat voor de uitbesteding van cleaning en catering, in de openbare aanbesteding uitdrukkelijk de vraag tot maximale tewerkstelling zal staan.

'Het gaat om diensten die vandaag deels door eigen werknemers, deels door extern personeel uitgevoerd worden', verduidelijkt ze. 'Een volledige uitbesteding zou de situatie eenvoudiger en werkbaarder maken, en ook positief zijn voor het betrokken personeel.'

In een interne mededeling spreekt Bpost van maatregelen 'die niet gemakkelijk te nemen zijn, maar noodzakelijk zijn voor de toekomst van het bedrijf.'

Stakingsaanzegging

De christelijke vakbond ACV-Transcom had, samen met haar Franstalige vleugel, een dag eerder al een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag, onder meer omdat er geruchten over banenverlies circuleerden. De aankondiging van de directie vergroot de kans dat een deel van het personeel van bpost effectief het werk zal neerleggen. Het zwaartepunt van de acties wordt in Brussel en Wallonië verwacht.

De socialistische bond ACOD wacht de uitkomst van de komende onderhandelingen af vooraleer tot eventuele gecoördineerde acties over te gaan.

Politieke reacties