Bpost schrapt postrondes pas vanaf 2020

Aanvankelijk was er sprake van om dat systeem volgend jaar in te voeren, maar in Le Soir schuift Van Gerven nu 2020-2021 naar voren als uitrolperiode in heel België. ‘We moeten de dingen in de juiste volgorde doen en zonder overhaasting, want het gaat om een gevoelig onderwerp’, klinkt het. ‘We gaan eerste pilootprojecten uitvoeren en met de sociale partners over de hervorming praten.’