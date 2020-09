Bpost speelt ook woordvoerster kwijt

Diens positie staat zwaar onder druk sinds bekend raakte dat zowel de Belgische mededingingsautoriteit BMA als het Amerikaanse Department of Justice een onderzoek voert naar illegale prijsafspraken in de Belgische beveiligingssector. Van Avermaet was daar als toenmalig topman van het securitybedrijf G4S mogelijk van op de hoogte. Door het onderzoek kan hij moeilijk naar de VS afreizen.

Van Speybroeck, die meer dan tien jaar bij Bpost werkte, beklemtoont in een reactie dat haar wissel naar Assuralia een 'positieve beslissing' is, die al enkele weken geleden werd genomen. Volgens haar is er 'echt geen verband' met de huidige problemen bij Bpost. 'Het is echt niet voor het eerst dat ik bij Bpost eens in een moeilijke situatie zit', klinkt het.