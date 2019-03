Bpost supervoorzichtig over lange termijn

Normaal was de uitrol van het nieuwe distributiemodel van Bpost pas gepland voor 2020 en zouden de kosten gespreid worden over dit en volgend jaar. Van Gerven besliste het te versnellen omdat de brievenpost steeds verder afkalft - dit jaar wordt een daling van 7 procent verwacht - en de verzending van pakjes steeds verder groeit. 'Ons huidig distributiemodel is verouderd', zei Van Gerven deze ochtend op de conferencecall. 'Daarom beginnen we dit jaar al. Maar ik steek het niet onder stoelen of banken: het wordt een uitdaging'.

Dat sneller schakelen betekent ook dat de meeste kosten die met die reorganisatie verband houden dit jaar zullen worden betaald en dat de vruchten pas vanaf 2020 worden geplukt. Van Gerven: 'Daarom geven we nu geen vooruitzichten voor 2020 of later. We gaan onze langetermijnprognose pas eind dit jaar communiceren. We willen niet vanuit de heup schieten en nu al vooruitzichten geven, want we weten niet wat de reorganisatie zal teweegbrengen. Ik kan alleen maar hopen dat de kosten in 2020 lager zullen zijn dan die in 2019'. Van Gerven benadrukte dat er niet zal worden ingeboet op kwaliteit.