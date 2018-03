Bpost-topman kan markt niet geruststellen

De analisten zijn niet te spreken over de jaarresultaten en vooruitzichten van Bpost. Tijdens de analistenconferentie kon CEO Koen Van Gerven de markt niet geruststellen. Hij ontweek veel vragen.

De prognoses van de postgroep voor 2018 liggen 10 à 20 procent onder de cijfers waarmee het analistenheir rekening hield. Het aandeel Bpost kreeg op Euronext Brussel de zwaarste opdoffer uit zijn beurscarrière.

Van Gerven wimpelde deze morgen op de conferencecall alle moeilijke vragen af over Radial, het Amerikaanse e-commercebedrijf dat hij vorig jaar voor 700 miljoen euro overnam en dat zwaar op de kwartaalcijfers woog. De topman wou niet ingaan op de vraag of Radial tegen 2020 zou bijdragen tot de winst van Bpost, iets wat hij vorig jaar had beloofd.

Hij verwees consequent naar een gedetailleerdere update na het tweede kwartaal, waarschijnlijk eind juni. ‘Onze ambitie voor Radial blijft dezelfde’, aldus Van Gerven. 'Maar ik wil eerst een geïntegreerd beeld van de hele groep voor ik mijn outlook aanpas.’

Radial ziet klanten vertrekken en lijdt onder scherpe prijsdruk, terwijl de kosten significant hoger uitvallen dan verwacht. Loonsverhogingen en hogere kosten voor het medische plan van de 6.700 Amerikaanse werknemers wegen zwaar op de winstgevendheid. Radial zal dit jaar amper 17 miljoen tot de brutobedrijfswinst (ebitda) bijdragen, de helft minder dan waar Van Gerven op had gerekend.

Dure overname

'Wij waren al van in het begin sceptisch over de overname van Radial', stipt ING-analist Marcel Achterberg aan. Hij wijst erop dat Bpost met 11,7 keer de brutobedrijfswinst veel op tafel legde om in de VS actief te kunnen worden. De 700 miljoen euro die Bpost aan Radial spendeerde, lijkt voorlopig amper iets op te brengen. Achterberg schort daarom zijn 'opbouwen'-advies voor Bpost op.

Volgens Van Gerven is Radial niet klantgericht genoeg bezig - ‘typisch voor een bedrijf dat vroeger eigendom was van een financiële groep’. Hij verwacht dan ook een paar moeilijke gesprekken met enkele klanten van Radial. ‘Maar we zijn vertrouwd met dat fenomeen. We hebben dat ook gekend bij Bpost. Ik ben echter niet naïef: er zullen enkele moeilijke discussies bij zijn.’

De hoge medische kosten van het Radial-personeel waren voor Van Gerven een verrassing. ‘Dat zal een impact hebben op 2018 en dat oplossen is geen kwestie van weken maar van maanden. Maar ik vertrouw op mijn vroegere financieel directeur Pierre Winand, die in de VS orde op zaken gaat stellen. Hij heeft ervaring met dergelijke problemen.’

Lijken uit de kast

Of nog lijken uit de kast zullen vallen bij Radial? Van Gerven: ‘De motor is goed, maar we hebben ook zwakke schakels gespot. We hebben de problemen geïdentificeerd. Ik heb er alle vertrouwen in.’

Radial droeg vorig jaar in anderhalve maand 16,9 miljoen euro bij tot de brutobedrijfswinst van Bpost. Dit jaar zal dat niet meer zijn, hoewel Radial voor een volledig jaar zal bijdragen. De omzet van de e-commercespeler lag eind 2017 met 1,082 miljard dollar iets boven de verwachting.

Maar Radial is niet de enige overname die mank loopt. De transformatie bij Ubiway – het krantenwinkelnetwerk dat Bpost eind 2016 overnam - loopt minder snel dan verwacht. ‘We moesten lang wachten op de goedkeuring van de deal door de mededingingsautoriteiten en konden dus minder snel dan verwacht ons nieuwe format uitrollen. De brutobedrijfswinst van Ubiway is niet wat we verwachtten', geeft Van Gerven toe.

Verkoopadvies

Van alle beurshuizen is ABN Amro het meest negatief over het aandeel. Het hanteert een verkoopadvies met een koersdoel van 20 euro. Op het eerste gezicht was de ebitda in het vierde kwartaal in lijn met de verwachting, maar onderliggend - als je de eenmalige meevallers niet meetelt - was er een daling met 11 procent. Analist Maarten Bakker is ook ongerust over de sneller dan verwachte daling van de brievenpost, die rekening houdend met een werkdag minder met 6,4 procent terugviel in het vierde kwartaal.

Vooral de banken, nuts- en telecombedrijven vervangen de traditionele brieven door e-mails. Bpost gaat uit van een terugval met een stevige 7 procent in 2018. ‘Telecombedrijven verkopen steeds meer packages en daar is e-invoicing verplicht. Daarom denken we dat de brievenpost ook dit jaar verder zal blijven dalen', stelt Van Gerven. 'We zien geen klif maar het is wel de eerste keer dat we een daling verwachten van 7 procent.’

De dubbelcijferige groei in de pakjesbezorging kan dat niet compenseren. Ook op dat vlak loopt trouwens niet alles vlot. De binnenlandse pakjestak zag de omzet vorig kwartaal met 22 procent stijgen, maar er is duidelijk druk op de prijzen want het volume steeg 30,8 procent. De internationale pakjesdienst zag de omzet zelfs 5 procent afkalven. Bovendien nemen de transportkosten toe.

Ontgoochelende prognoses

De grootste ontgoocheling komt echter van de prognoses voor 2018. 'Die liggen significant lager dan de consensus', oordelen Degroof Petercam, KBC Securities en ING. Bpost voorspelt een ebitda van 560 à 600 miljoen euro, wat een daling impliceert van 0 tot 6 procent tegenover 2017. De consensusverwachting ging uit van 648 miljoen euro.