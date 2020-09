Bpost-topman klampt zich vast aan zijn droomjob...

Door een vervelend dossier uit zijn vorige leven als topman van het beveiligingsbedrijf G4S heeft Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet zich in een bijna uitzichtloze situatie gemanoeuvreerd. Maar hij klampt zich vast aan zijn droombaan.

In de gemeente Borsbeek is protest uitgebroken tegen de verplichte overplaatsing van de vaste postbode Theo naar Deurne. In café ’t Soete ligt een petitie en op Facebook ontstond de groep ‘Van onze facteur Theo blijven ze af!!’ ‘Theo is een fantastische mens. We verliezen onze beste postbode in de 50 jaar dat we hier wonen’, treurden twee buurtbewoners vrijdag in Gazet van Antwerpen.

Op zo’n hartverwarmende steunactie kan Theo’s grote baas, Jean-Paul Van Avermaet (53), momenteel niet rekenen.

De voorbije maanden raakte bekend dat zowel de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) als het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek voert naar illegale prijsafspraken in de Belgische beveiligingssector. Van Avermaet was daar als topman van een van de drie grote spelers mogelijk bij betrokken.

De topman ontkent naar verluidt de aantijgingen en lijkt niet van plan een stap opzij te zetten. Met zijn benoeming bij Bpost was dan ook een droom in vervulling gegaan: het leiden van een groot overheidsbedrijf. ‘If you can dream it, you can do it!’, is zijn motto op WhatsApp.

Jarenlang dweilde de handelsingenieur alle recepties af om een uitgebreid netwerk op te bouwen. Hij rijgt de bestuursmandaten aan elkaar, bij voorkeur van grote organisaties in de publieke sfeer.

Jarenlang dweilde de handelsingenieur alle recepties af om een uitgebreid netwerk op te bouwen. Hij rijgt de bestuursmandaten aan elkaar, bij voorkeur van grote organisaties in de publieke sfeer, zoals De Lijn of het Festival Van Vlaanderen. Nadat hij naast de post van NMBS-CEO had gegrepen, haalde hij eind 2019 na bijna tien jaar bij G4S eindelijk de buit binnen. ‘Proud CEO of the Bpost group’ schrijft hij sindsdien op zijn LinkedIn-profiel.

Prijs van een postzegel

Maar de aanstelling liep niet van een leien dakje. Voorzitter François Cornelis, die een voorkeur had voor tegenkandidaat en Bpost- bestuurder Jos Donvil, gaf op de persconferentie bij de benoeming met een lang gezicht toe dat hij Van Avermaet voordien niet kende. En bij zijn vuurdoop op televisie kon de nieuwbakken CEO niet antwoorden op de vraag hoeveel een postzegel kost.

Toch toog Van Avermaet enthousiast aan het werk. Anders dan zijn afstandelijke voorganger Koen Van Gerven trekt de peoplemanager met plezier het veld in. Als opleiding draaide hij mee in een sorteercentrum, een callcenter en een postkantoor. Die truc leerde hij bij G4S, waar hij ooit met een baardje en een pruik een dag incognito meeliep om zich in te leven in de job van bewakingsagent.

De coronacrisis gaf Van Avermaet de kans zich te bewijzen tegenover zijn critici in de raad van bestuur en in de Wetstraat. Postbodes kregen een heldenstatus en de magazijnen van Bpost ontploften door de gigantische onlineverkoop.

De coronacrisis gaf Van Avermaet de kans zich te bewijzen tegenover zijn critici in de raad van bestuur en in de Wetstraat. Postbodes kregen een heldenstatus en de magazijnen van Bpost ontploften door de gigantische onlineverkoop. De nieuwe CEO kwam elke dag naar kantoor om het goede voorbeeld te geven en de plotse chaos te managen. Daardoor kon hij deze zomer uitpakken met uitstekende halfjaarresultaten. ‘Ik heb er eigenlijk van genoten’, zei Van Avermaet achteraf in het weekblad Trends. ‘Veel adrenaline en veel snelle beslissingen. Eigenlijk is deze crisis voor het management een gratis teambuildingsactiviteit.’

Sfeer om zeep

Door de hetze over G4S is de sfeer bij Bpost mooi om zeep. De raad van bestuur laat Van Avermaet voorlopig niet vallen, maar eiste op de jongste vergadering wel meer transparantie. Bij het management is het vertrouwen in de CEO naar verluidt zoek. Henri de Romrée, de topman van de Amerikaanse dochter Radial, kondigde deze week als eerste directielid zijn vertrek aan. Officieel om familiale redenen. Maar de vertroebelde werkrelatie met Van Avermaet, die moeilijk naar de VS kan reizen, speelde duidelijk een grote rol bij de beslissing.

Voorganger Van Gerven vergeleek de wegsmeltende brievenpost bij Bpost ooit met een ‘brandend platform’. Van Avermaet spreekt liever van een wildwaterbaan, zei hij deze zomer in De Tijd. In beide gevallen rijst dan de vraag: kan de Bpost-CEO zichzelf redden?