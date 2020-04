Bpost vecht tegen tsunami aan pakjes

Bpost krijgt nog meer pakketten te verwerken dan tijdens de feestdagen. Het postbedrijf neemt noodmaatregelen om het tij te keren. 'We doen er alles aan om geen pakjes te weigeren.'

'We verwerken elke dag 400.000 pakjes. Dat zijn er meer dan tijdens de feestdagen.' Hoeveel meer wil Delphine Van Bladel, woordvoerder bij Bpost, niet kwijt.

Door nieuwe pakjes zo snel mogelijk de deur uit te krijgen, willen we onze achterstand sneller wegwerken.

Veel pakjes komen met dagen vertraging aan en sommige klanten zullen nog langer moeten wachten. Maandag besliste Bpost pakjes die het magazijn binnenkomen voorrang te geven op pakjes die al aanwezig zijn. 'Door nieuwe pakjes zo snel mogelijk de deur uit te krijgen willen we onze achterstand sneller wegwerken', zegt Van Bladel.

Toch weigert Bpost geen pakjes, zegt Van Bladel. Er is alleen sprake van vertraging. 'We vragen bedrijven die uitzonderlijk veel pakjes aanbieden hun pakjes meer verspreid in de tijd op te sturen.'