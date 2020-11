Bpost verdubbelt winst door pakjesbonanza

Dankzij de boomende onlinehandel kon Bpost zijn winst in het derde kwartaal bijna verdubbelen. CEO Jean-Paul Van Avermaet verhoogt daardoor de winstprognose voor 2020.

Bpost profiteert van de groeiende e-commerce in coronatijden. Het Belgische postbedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van 973 miljoen euro, 10 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten die het bedrijf dinsdagavond publiceerde.

De winst (ebit) van Bpost steeg maar liefst 81 procent tot 65,1 miljoen euro. Dat is een pak boven de verwachtingen van analisten, die rekenden op een winstgroei van 18,4 procent.

Volgens Bpost is de forse groei volledig te danken aan de aanhoudende sterke resultaten van de pakjesactiviteiten in Europa, Azië en Noord-Amerika. Daardoor leveren de pakjes Bpost voor het tweede kwartaal op rij meer winst op dan de traditionele brievenbusiness. Het verstuurde brievenvolume daalde in het derde kwartaal met 8,2 procent. Dat is opmerkelijk beter dan de volumedaling van 9 à 11 procent waarvoor Bpost precorona vreesde.

-8,2% briefvolume In het derde kwartaal daalde het briefvolume met 8,2 procent. Precorona vreesde Bpost voor een daling met 9 à 11 procent.

Ransomware

In de VS komt de motor van Radial, het Amerikaanse e-commercebedrijf dat Bpost in 2017 voor 700 miljoen overnam, eindelijk op toerental. Radial tekent een sterke klantengroei op.

Toch noteerde Bpost in de VS ook een forse tegenvaller. Radial werd midden oktober het slachtoffer van een aanval met ransomware. Radial legde daarop al zijn systemen veiligheidshalve stil om ze nadien opnieuw op te starten. Daardoor werd schade voorkomen, maar vielen de activiteiten wel stil op een belangrijk moment in het jaar.

Ondanks de financiële impact van die aanval durft Bpost zijn winstprognoses fors te verhogen. CEO Jean-Paul Van Avermaet rekent voor 2020 op een aangepaste ebit van 'minstens 270 miljoen euro', terwijl het postbedrijf eerder over een bedrag tussen 240 à 270 miljoen euro sprak. Door de nieuwe lockdowns en het aanstaande eindejaar gaat Bpost ongetwijfeld een uitstekend vierde kwartaal tegemoet.