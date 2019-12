Bpost verlaagt interimdividend met meer dan 40 procent

Bpost gaat zijn aandeelhouders een interimdividend van 0,62 euro per aandeel uitkeren. Ruim 41 procent minder dan de uitkering van een jaar geleden.

Dat bpost zou uitpakken met een forse verlaging van het interimdividend, is geen verrassing. Het postbedrijf was de voorbije jaren een royale gever, maar de tijden zijn veranderd. De daling van het postvolume is een versnelling hoger geschakeld, terwijl de problemen bij het Amerikaanse dochterbedrijf Radial nog niet van de baan zijn. En dat heeft gevolgen voor de hoogte van het dividend.

Toch blijft bpost bij zijn beleid om ten minste 85 procent van zijn winst (volgens Belgische boekhoudnormen) uit te keren aan de aandeelhouders. Na tien maanden is de nettowinst uitgekomen op 147 miljoen euro, zo heeft het postbedrijf maandagavond nabeurs gemeld. Daarvan wordt op 9 december dus 124 miljoen euro doorgesluisd naar de aandeelhouders of bruto 0,62 euro per aandeel. Ter vergelijking: over de eerste tien maanden van 2018 kregen de aandeelhouders van bpost nog een interimdividend van bruto 1,06 euro per aandeel.

Federale regering

Het lagere interimdividend is ook een lelijke streep door de rekening van de federale regering. Die is met 51,04 procent van de aandelen nog steeds de belangrijkste ontvanger van bpost-dividenden. Maar terwijl de staat in 2018 nog 108,2 miljoen euro aan interimdividend ontving van bpost, zakt dat dit jaar terug tot 63,3 miljoen euro. Of ruim 45 miljoen euro minder.