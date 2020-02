Bpost verliest enige concurrent in brievenmarkt

De kleine speler TBC-Post is zijn postlicentie kwijt na een faillissement. Daardoor wordt Bpost opnieuw monopolist op de Belgische brievenmarkt.

De historische Belgische operator Bpost heeft zijn quasimonopolie op de brievenmarkt teruggewonnen. Zijn enige nationale concurrent TBC-Post is in december failliet verklaard. Daarop is de licentie van het bedrijf vervallen, blijkt uit een mededeling die de Belgische postwaakhond BIPT eind januari publiceerde.

Nadat TBC-Post decennialang post van bedrijven bezorgd had, verwierf de firma in 2013 een universele brievenpostvergunning. Daarmee mocht het bedrijf nationale en inkomende internationale brieven lichten, sorteren, vervoeren en bestellen. TBC-Post was de eerste speler naast Bpost die dat recht verkreeg in de nasleep van de liberalisering van de postmarkt.

Gemeentepost

Ondanks het dalende briefvolume startte eigenaar Thierry Brugma met grote ambities. TBC-Post (Thierry Brugma Courrier) mikte vooral op het segment van de 'gemeentepost' die lokale overheden naar hun inwoners sturen. Door de geliberaliseerde postmarkt moesten Belgische gemeenten, OCMW's en politiezones een openbare aanbesteding uitschrijven voor hun postbedeling.

Maar toen bleek dat amper gemeenten een aanbesteding opzetten, laat staan wisselden van operator, stortte het kaartenhuis van TBC-Post in elkaar. De rechtszaken die Brugma tegen de gemeenten opstartte, brachten weinig zoden aan de dijk. Onlangs verloor het bedrijf enkele grote klanten, waaronder de bank ING. Bovendien braken verschillende stakingen uit na conflicten over laat uitbetaalde lonen, hoge werkdruk en moeilijke arbeidsomstandigheden.

Minder dan 100 mensen

In mei vorig jaar vroeg het bedrijf daarom een gerechtelijk akkoord aan. In december deed TBC-post de boeken dicht. Bij het faillissement stelde TBC-Post minder dan 100 mensen tewerk, al zocht Brugma enkele jaren geleden nog 900 nieuwe werknemers.

Financieel bevond het bedrijf zich al langer in troebel water. Mosaic, de vennootschap boven TBC-Post, kampte volgens de laatst beschikbare jaarrekening (tot half 2018) met een negatief vermogen. Het bedrijf boekte toen een nettoverlies van 1 miljoen. Een jaar eerder liep het verlies zelfs op tot 1,7 miljoen euro.