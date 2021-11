Bpost versterkt management na moeizaam kwartaal

Zachter kwartaal

Uiteindelijk leverde de stabiele groepsomzet een aangepaste bedrijfswinst op van 39,1 miljoen euro. Dat is wel 30,4 miljoen euro minder dan een jaar geleden. Topman Dirk Tirez is niet verrast. 'Zoals verwacht is het derde kwartaal zachter en in lijn met de sector. We hebben stevige fundamenten gelegd waardoor we vertrouwen blijven stellen in de eindejaarspiek en in de verwezenlijking van onze opgewaardeerde verwachtingen voor het volledige jaar, namelijk een bedrijfswinst van meer dan 340 miljoen euro.'