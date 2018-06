Bpost verwacht amper winstgroei tot 2022

Bpost verwacht tot 2022 een jaarlijkse bedrijfswinst tussen 390 en 440 miljoen euro. Een herstel naar de winstcijfers van 2016 en 2017 (meer dan 490 miljoen euro) is niet voor meteen.

Bpost legt in een persbericht zijn strategisch plan voor 2018-2022 op tafel. CEO Koen Van Gerven zal dat deze namiddag uitgebreid toelichten op een investeerdersdag in Zaventem.

Een kort overzicht van de financiële doelstellingen:

2018: ebitda (bedrijfskasstroom) aan de onderkant van de vork 560-600 miljoen euro en ebit van 400 à 440 miljoen euro.

2019-2022: ebit (bedrijfswinst) tussen 390 en 440 miljoen, met de kanttekening dat het cijfer in 2019 aan de onderkant van de vork zal uitkomen.

Desondanks is Bpost van plan het dividend op peil te houden.

Het postvolume zal in 2018 met 7 procent dalen, wat de jaren nadien zal oplopen naar 9 procent in 2022.

Meer dan 10 procent jaarlijkse groei van de pakjesvolumes in België en Nederland. En ongeveer 10 procent inkomstengroei uit de Europese e-commercelogistiek.

Radial: 7 à 9 procent procent jaarlijkse omzetgroei in 2019-2022, waardoor de ebitda tegen 2022 zou moeten uitkomen op 100-120 miljoen dollar.

Heel overtuigend is het allemaal niet voor beleggers. De prognose voor de bedrijfswinst ligt een eind onder de analistenconsensus. Het aandeel Bpost zakt fors. Voor beleggers is een investering in Bpost de voorbije maanden een nachtmerrie gebleken. In amper drie maanden verloor het aandeel 45 procent van zijn waarde.

De resultaten in het eerste kwartaal vielen dik tegen, de winstvooruitzichten eveneens. De machine van Bpost hapert langs alle kanten. De brievenpost blijft in snel tempo afkalven. De productiviteit van het nieuwe sorteercentrum in Brussel laat nog te wensen over, onder andere door absenteïsme en problemen met de verzending van grote items als barbecues.

Groei bij Radial

Maar de grootste kopzorg van Van Gerven is zonder twijfel Radial, het Amerikaanse bedrijf dat Bpost vorig jaar overnam voor 700 miljoen euro. Het bedrijf moet opboksen tegen onder andere Amazon in de strijd om klanten én werknemers. Het resultaat is dat de loonkosten oplopen terwijl het bedrijf klanten verliest. Dit jaar zal Radial vermoedelijk amper 17 miljoen euro winst opleveren voor Bpost, maar Van Gerven maakt zich sterk dat dat cijfer exponentieel zal groeien.

In het nieuwe businessplan voorziet Bpost bij Radial in 7 à 9 procent jaarlijkse omzetgroei in 2019-2022. De brutobedrijfswinst (ebit) van Radial zal tegen dan 100 à 120 miljoen dollar bedragen.

Dat alles kan niet verhinderen dat het management voor de hele groep amper winstgroei verwacht tussen nu en 2022. De bedrijfswinst (ebit) zal schommelen tussen 390 en 440 miljoen euro. Het betekent dat een winstherstel naar het niveau van 2016 en 2017 - meer dan 490 miljoen euro ebit - niet voor meteen is. Bpost is er evenwel van overtuigd dat het 'langetermijntraject moet toelaten het dividend te behouden'.

Analisten mikten op meer