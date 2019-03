Bpost voorspelt fors lagere bedrijfswinst

Bpost boekte vorig jaar 571 miljoen euro brutobedrijfswinst en 424 miljoen euro bedrijfswinst, Dat is respectievelijk 4,5 en 15 procent minder dan het jaar voordien. Koen Van Gerven zit daarmee wel binnen zijn vorken van respectievelijk 560 en 600 miljoen ebitda en 390 en 440 miljoen euro ebit die hij had beloofd. De resultaten zijn zelfs hoger dan de verwachtingen van de analisten. Die hadden hun vooruitzichten na de verdoken winstwaarschuwing eind vorig jaar evenwel al aangepast en hielden rekening met een gemiddelde van 553 miljoen brutobedrijfswinst en 403,7 miljoen bedrijfswinst.

Topman Koen Van Gerven zegt dat het de ambitie is om dit jaar een genormaliseerde bedrijfswinst te halen van 'meer dan 300 miljoen euro'. Analisten gaan uit van 321 miljoen euro. Dat is beduidend minder dan de 403 miljoen van dit jaar.

Van Gerven houdt voor dit jaar rekening met een volumedaling van de binnenlandse post tot 7 procent - dit jaar was dat 5,8 procent - maar dat zal volgens hem worden gecompenseerd door een gemiddelde prijsstijging van 4,4 procent. Bpost kreeg vorig jaar van de overheid de toestemming om de postzegelprijs te verhogen. Dat moet volgens Bpost 60 miljoen euro extra in het laatje brengen.

Radial

Volgens Van Gerven zit het kwakkelende Radial, de Amerikaanse e-commerce dochter die Bpost voor 700 miljoen euro kocht, op schema om in 2022 de vooruitzichten te realiseren die vorig jaar werden voorgesteld. Radial moest in 2022 een brutobedrijfswinst opleveren van 100 à 1é0 miljoen euro. Maar voor dit jaar voorspelt Van Gerven wel een daling van de bedrijfsopbrengsten in Noord-Amerika met 'enkele percentages' voornamelijk door klantenverlies en tariefherzieningen bij Radial. De afdeling pakjes en logistiek in Noord-Amerika zou dit jaar break-even draaien op bedrijfswinstniveau, aldus nog Van Gerven.