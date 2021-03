Bpost-voorzitter kop van Jut bij onvermijdelijk ontslag CEO

Na een tumultueuze week heeft Bpost zijn CEO Jean-Paul Van Avermaet op vraag van de federale regering aan de deur gezet. De voorzichtige voorzitter François Cornelis oogst veel kritiek.

'CEO Bpost', zo luidde de weinig hartelijke titel van het persbericht dat Bpost zondag in het holst van de nacht uitstuurde. Het beursgenoteerde postbedrijf bevestigde daarin het onvermijdelijke ontslag van topman Jean-Paul Van Avermaet (53). 'In het belang van de onderneming' zette de raad van bestuur - zonder een woord van dank - de samenwerking met onmiddellijke ingang stop.

Van Avermaets ontslag stond in de sterren geschreven. Enkele maanden na zijn aantreden bij Bpost in februari 2020 raakte bekend dat de Belgische en de Amerikaanse mededingingsautoriteiten een onderzoek voeren naar illegale prijsafspraken in de Belgische beveiligingssector. Almaar meer signalen wijzen erop dat Van Avermaet daar als vroegere topman van het securitybedrijf G4S van op de hoogte was. Als dat zo is, dreigt een gevangenisstraf.

Toch kwam zijn positie vorige week dinsdag op de raad van bestuur amper in gevaar. De raad houdt al maanden aan dat Van Avermaet kan blijven zolang hij niet officieel in verdenking wordt gesteld. Bpost publiceerde die dag magere jaarresultaten, die duidelijk maakten dat het postbedrijf amper munt slaat uit de e-commerceboom. Toch kreeg Van Avermaet een positieve evaluatie, waardoor hij aanspraak zou maken op een bonus.

Toen aan het einde van de vergadering enkele kritische opmerkingen over de CEO klonken, veegde voorzitter François Cornelis naar verluidt alle vragen van tafel. Hij minimaliseerde onder meer het grote aantal weglopende topmanagers. Exitgesprekken met de vertrekkers hadden volgens de voorzitter duidelijk gemaakt dat de aanhoudende onzekerheid over de CEO geen rol speelde bij hun beslissing.

Rollercoaster

De zwakke jaarresultaten zetten echter een rollercoaster in gang, die Van Avermaet uiteindelijk de kop kostten. Woensdag dook de koers van Bpost bijna een vijfde lager, waardoor honderden miljoenen euro's beurswaarde in rook opgingen. Donderdag herhaalde federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) voor de camera nog dat ze niet wilde interveniëren. 'Ik volg de raad van bestuur', klonk het ferm.

Vrijdag liet De Sutter intern een andere klok horen. De minister meldde het kernkabinet dat er dringend iets moest gebeuren bij Bpost. Door de lange discussie over de verdeling van de bestuursmandaten was er vrijdagavond geen tijd meer voor het netelige Bpost-dossier. Na overleg tussen De Sutter en premier Alexander De Croo kwam het kernkabinet zondag opnieuw samen via teleconferentie.

De zaak was snel beklonken. Verschillende topministers uitten eerder al hun ergernis over de besluiteloosheid van de raad van bestuur. De regering vreesde zelf in de problemen te komen mocht blijken dat Van Avermaet schuld heeft in de kartelzaak. Daarom vroeg de federale regering zondag in een brief een signaal van de raad van bestuur, zonder expliciet het ontslag van de CEO te eisen.

Enkele Bpost-bestuurders vielen zondagavond uit de lucht toen de uitnodiging voor een spoedoverleg binnenviel. De raad, die bijna twee uur zou duren, toonde zich opnieuw verdeeld. Minstens twee bestuurders ijveren volgens het jaarverslag al sinds oktober voor het ontslag van de CEO. Maar de leden van het remuneratiecomité, dat Van Avermaet aanstelde, verdedigden de topman tot de laatste snik.

Langs verschillende kanten circuleren zware verwijten over de tamme aanpak van Cornelis, die de zaak te veel op haar beloop liet. 'De voorzitter heeft zijn verantwoordelijk niet genomen. Hij durft niet te beslissen', klaagt een betrokkene. 'De voorzitter trok niet aan de alarmbel', zegt iemand anders. 'Ik ben 'maar' de voorzitter en respecteer de meerderheden', was de reactie van Cornelis eerder tegenover De Tijd.

Emmer

De Sutter verdedigde maandag haar aanpak. 'We zijn hier al maanden mee bezig', zei de minister aan De Tijd. 'Ik ben al van in oktober brieven aan het schrijven. We voelden al langer dat het vertrouwen van de CEO aan het verminderen was in het bedrijf.' Volgens De Sutter was er niet één specifieke aanleiding voor het ontslag van de Bpost-CEO. ‘Een groeiende vertrouwensbreuk, een toenemende ontevredenheid, enkele mensen die opgestapt zijn, de negatieve reacties op de voorstelling van de jaarcijfers. De emmer was vol en aan het overlopen.'

De emmer was vol en aan het overlopen. Petra De Sutter Federaal minister van Overheidsbedrijven (Groen)

Vooral Van Avermaets gebrekkige transparantie over de kartelonderzoeken kostte hem uiteindelijk zijn job. 'Hij is herhaaldelijk door de raad van bestuur gevraagd hen in te lichten', zegt De Sutter. 'Dan zijn er toch communicaties geweest die twijfel hebben gezaaid of waarop hij teruggekomen is, waardoor men het gevoel kreeg dat hij niet alles vertelt. Dan beland je in een wurggreep, die niet gezond is.'

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) laakt de houding van de raad van bestuur, die volgens hem weg moet. ‘De Sutter heeft op haar knieën moeten smeken om de raad in beweging te krijgen en nog was een deel niet overtuigd. De raad heeft niet doortastend gehandeld toen hij wist dat Van Avermaet de boel had voorgelogen, en niet in een plan B voorzien. We kunnen niet alles in de schoenen van de CEO schuiven.'