Bpost waarschuwt voor fors lagere winst

Vooral de Belgische tak zag haar winstgevendheid fors dalen. De omzetstijging van de pakjesafdeling werd gedeeltelijk tenietgedaan doordat de Belgen steeds minder brieven sturen. Hoewel de daling van het briefverkeer in het vierde kwartaal met 5,5 procent erg goed meeviel, bedroeg de totale volumedaling van de brievenpost in 2019 toch 7,9 procent. Voor 2020 rekent de nieuwe CEO Jean-Paul Van Avermaet op een daling van 9 à 11 procent.

Ook op winstgebied is Van Avermaet pessimistisch. Het bedrijf verwacht dit jaar een bedrijfswinst van 240 à 270 miljoen euro. Dat is een pak minder dan de 294 miljoen waarop de analisten rekenden. Daarbij houdt Bpost nog geen rekening met de mogelijke negatieve impact van het coronavirus, waarvan het bedrijf nog geen inschatting kan geven.

Dividend

Bpost snijdt dan ook aardig in zijn dividend. Het Belgische postbedrijf geeft zijn aandeelhouders 0,73 euro dividend per aandeel. Dat is bijna de helft minder dan de voorbije jaren. Eind 2019 had Bpost zijn interim-dividend al fors gereduceerd.