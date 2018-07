Bpost zakt naar nieuw dieptepunt

Op de Brusselse beurs is Bpost na een verlies van nog eens 2,5 procent deze ochtend naar zijn laagste peil ooit gezakt.

Het postbedrijf, dat tijdens de eerste jaarhelft al 46 procent terugviel, slaagt er maar niet in het vertrouwen van beleggers te herstellen.

Bpost hield vorige week roadshows in Parijs, Frankfurt en Londen om (institutionele) beleggers warm te maken voor een obligatielening . De opbrengst daarvan moet dienen om de overname van het Amerikaanse Radial te herfinancieren. Die dure overname van het tegenvallende e-commercebedrijf is een van de redenen dat de koers al zo lang onder druk staat, naast dalende brievenpost en ontgoochelende winstprognoses.

Op een rood kleurende beurs zakt Bpost zakt vanmorgen verder weg. Rond 11.30 uur gaat er 2,5 procent van de koers tot 13,19 euro. Dat is de laagste koers ooit en al 9 procent onder de introductieprijs van 14,5 euro waartegen Bpost in 2013 naar de beurs trok. Het koersverlies vandaag is meteen het grootste binnen de Bel20, die 0,9 procent verliest.