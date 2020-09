Bpost zet Amerikaan aan het hoofd van Amerikaanse filiaal

Ilias Simpson volgt de Belg Henri de Romrée op, die vorige week uit onmin met topman Jean-Paul Van Avermaet is opgestapt.

Lang heeft de zoektocht naar een opvolger voor directielid Henri De Romrée niet geduurd. Bpost vond de nieuwe baas van het Amerikaanse e-commercefiliaal Radial in de eigen rangen.

Ilias Simpson (38) is bij Radial vicepresident fulfillment services. Op 1 december begint hij in zijn nieuwe topfunctie.

Radial was enkele jaren geleden nog het zorgenkind van Bpost, maar is er intussen in geslaagd rendabele groei neer te zetten.