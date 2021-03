Bpost zet CEO Van Avermaet aan de deur

De raad van bestuur van Bpost schuift CEO Jean-Paul Van Avermaet opzij. De federale regering had zondag zijn onmiddellijk ontslag geëist.

Jean-Paul Van Avermaet is niet langer CEO van Bpost. De federale regering heeft zondag in een brief aan de raad van bestuur het onmiddellijke ontslag van de Bpost-CEO geëist. De raad van bestuur heeft het ontslag zondagavond bevestigd. Dat vernam De Tijd uit goede bron.

Van Avermaet, die amper een jaar CEO van Bpost is, zit in de problemen sinds vorige zomer bekend raakte dat hij als vroegere topman van het beveiligingsbedrijf G4S in België mogelijk betrokken was bij illegale prijsafspraken. Zowel de Belgische als de Amerikaanse concurrentiewaakhonden voeren momenteel een onderzoek naar een mogelijk kartel in de Belgische beveiligingssector.

De raad van bestuur behield het vertrouwen in Van Avermaet (53) zolang de topmanager niet officieel in verdenking werd gesteld. Ook federale minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) herhaalde vorige week dat ze weigerde te interveniëren.

Beurscrash

Maar de voorbije dagen werd de druk op Van Avermaet stilaan onhoudbaar. Het beursgenoteerde Bpost publiceerde dinsdag magere jaarresultaten, waarop de beurskoers woensdag bijna een vijfde kelderde.

Uit het jaarverslag bleek dat de raad van bestuur verdeeld was over zijn positie. En hoewel Van Avermaet elke betrokkenheid bij het kartel blijft ontkennen, wordt er bij Bpost wel degelijk rekening mee gehouden dat de kartelonderzoeken hem zullen viseren.